Les Tops

Dembélé, c'est son année

Ad

C'est un autre homme en 2022. Moussa Dembélé a retrouvé la pleine possession de ses moyens après une première moitié de saison contrariée par une blessure au péroné. L'attaquant lyonnais allie l'efficacité et la manière. A l'image de son excellente prestation à Lorient, avec un joli but d'une talonnade et une passe décisive parfaitement sentie pour Karl Toko Ekambi. L'attaquant de 25 ans en est désormais à cinq réalisations depuis la fin de la trêve hivernale. Aucun joueur de L1 ne fait mieux sur cette période. Jusqu'ici, c'est son année. A lui de le confirmer sur la durée.

Ligue 1 "Le problème ne date pas d'aujourd'hui" : Marseille ne va plus droit au but IL Y A 33 MINUTES

Le plan de Der Zak', la vista d'Honorat

Michel Der Zakarian a tendu un piège dans lequel Lens est tombé. Diposés dans un 3-4-1-2 inédit, les Bretons ont défendu très bas, en bloc, pour priver les Lensois de ce qu'ils aiment le plus : les espaces. Bingo ! Deuxième coup de génie de Der Zak' : aligner Franck Honorat en piston droit. Comme un symbole, c'est l'ancien Stéphanois qui a inscrit l'unique but de la rencontre après un joli numéro et malgré un rôle plus obscur qu'à son habitude. Alors, bravo Brest, bravo Honorat mais, surtout, bravo Der Zakarian.

La joie des Brestois et de Franck Honorat après son but face à Lens en Ligue 1. Crédit: Getty Images

Laborde, le roi du bingo de la L1

Il a déjà convaincu tout le monde en Bretagne. Il faut dire qu'il ne cesse d'affoler les compteurs. Gaëtan Laborde vient ainsi de marquer contre Angers lors de son troisième match de rang en L1 et son 14e but cette saison en championnat. Mais dimanche, il est surtout parvenu à cocher toutes les cases de son bingo L1 : le SCO était le dernier club actuellement dans l'élite contre qui il n'avait pas marqué. C'est désormais une histoire réglée : tous les pensionnaires de L1 ont subi sa foudre.

Bouanga répond à l'appel

Saint-Étienne se devait de reprendre la belle dynamique interrompue la semaine passée contre le PSG (3-1). Les Verts ont pu compter sur leur homme fort du moment, Denis Bouanga, pour renouer avec le succès contre une équipe de Metz particulièrement faible à Geoffroy-Guichard (1-0). Buteur et omniprésent sur tout le front de l'attaque, l'ancien Nîmois est désormais directement impliqué sur les quatre derniers buts inscrits par l'ASSE en Ligue 1. Il arrive à son pic de forme au meilleur moment pour faire grandir les espoirs stéphanois dans la course au maintien.

Les Flops

Wijnaldum, de mal en pis

Comme un symbole d'un PSG timoré samedi à Nice (1-0), Georginio Wijnaldum a disparu sur la Côte d'Azur avec des statistiques ahurissantes. Avec seulement 28 ballons touchés, dont 9 en première période (!), le Néerlandais a été encore moins sollicité que son gardien, Keylor Navas (34 ballons touchés). En grande difficulté depuis son arrivée à Paris, l'ancien stratège de Liverpool enchaîne les prestations fades. Face à Nice, il s'est caché et s'est fait devancer par Delort sur le seul but du match...

Georginio Wijnaldum (PSG) Crédit: Imago

Strasbourg, les petits détails qui font mal

La course à l'Europe ne pardonne pas vraiment les approximations. Strasbourg n'a pas l'habitude de la disputer et commence à l'apprendre à ses dépens. Les Alsaciens avaient pourtant fait le plus dur en ouvrant le score à Reims sur une belle frappe de Jean-Ricner Bellegarde. Mais une grossière faute de placement sur un corner a permis aux Rémois d'égaliser sur leur seul tir cadré de la rencontre. Le Racing n'a pas concrétisé au tableau d'affichage sa nette domination sur le terrain. Comme la semaine passée contre Nice. A l'arrivée, ce sont quatre points qui s'envolent. Et que les Alsaciens pourraient regretter…

Des cadeaux et Bordeaux retombe dans ses travers

Et de deux qui font 65 buts encaissés cette saison par Bordeaux. Les Girondins ont une nouvelle fois sombré, à domicile face à Troyes (0-2). Pire défense du championnat, et de très loin (Lorient, son plus proche poursuivant dans ce classment, a encaissé 15 buts de moins que le FCGB !), les hommes de David Guion ont offert, presque sur un plateau, la victoire à l’ESTAC, pourtant un concurrent direct pour le maintien. Par un but contre son camp de son gardien puis sur un penalty, le deuxième de l’après midi, facilement concédé par une arrière garde dépassée. Avec cette défaite, Bordeaux est dernier du championnat et compte désormais 3 points de retard sur Saint-Etienne, 17e. Tout ça avec un calendrier loin d’être évident dans les prochaines semaines avec, entre autres, des déplacements à Paris, Lille ou Lyon.

L’OM, le mal-être à domicile se poursuit

Au stade Vélodrome, Marseille n’y arrive pas. Encore défait sur sa pelouse par l’AS Monaco ce dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1 (0-1), les Marseillais font peine à voir quand ils se produisent devant leur public. Meilleure formation de la saison à l’extérieur, l’Olympique de Marseille pointe à une triste 11e place quand il s’agit des rencontres à domicile. Trop inconstant pour espérer mieux, les hommes de Sampaoli n’ont plus enchaîné trois matchs sans défaite en Ligue 1 depuis janvier. Toujours sur le podium, l’OM va devoir gagner en régularité s’il ne veut pas voir le Stade Rennais le déloger de sa troisième place.

Cédric Bakambu (Marseille) au duel avec Benoît Badiashile (Monaco), dimanche 6 mars 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Ligue 1 Thuram, Renato Sanches, Bouanga,... Votez pour le meilleur joueur de la 27e journée de Ligue 1 IL Y A 2 HEURES