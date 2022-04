La frustration ne s’estompe pas à Angers. Battu 3-2 à Lyon ce dimanche , dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1, le SCO ne digère pas une décision arbitrale, intervenue en fin de première période, alors que l’OL menait 1-0. En cause : un contact entre Sofiane Boufal et Malo Gusto, dans la surface lyonnaise.

"Je me pose toujours la question : Quel intérêt peut avoir un attaquant de tomber dans la surface quand il peut marquer ? J'étais persuadé qu'il y avait penalty et j'en suis encore plus convaincu après avoir revu les images de cette action et de ce penalty qui nous a été refusé", a ainsi déclaré l'entraîneur angevin, Gérald Baticle.

"C'était un moment très important qui pouvait nous permettre de revenir à 1-1 juste avant la mi-temps. Pour faire mieux, il aurait donc fallu un petit coup de sifflet", ajoute-t-il, concédant que son équipe aurait dû "être plus efficace dans les deux surfaces." Le président du SCO, Saïd Chabane, s'est montré plus véhément.

Gérald Baticle, l'entraîneur d'Angers Crédit: Getty Images

"On met quand même beaucoup d'argent dans l'arbitrage..."

Je suis allé voir l'arbitre à l'issue de la rencontre, je lui ai dit qu'il y avait un contact. Il m'a répondu que le football était un sport de contact !", raconte le dirigeant C'est lamentable, estime Chabane. Pour moi, quand il y a contact dans la surface, il y a penalty." raconte le dirigeant à nos confrères de L'Equipe . ", estime Chabane.."

Le carton jaune pris pour contestation par Baticle a aussi énervé le président angevin : "Il prend un jaune, pourquoi ?On n'a plus le droit de leur parler (aux arbitres, NDLR) ? J'ai demandé à l'arbitre d'annuler (ce carton jaune), ce serait la moindre des choses."

"Je demande simplement à Monsieur Garibian, le patron des arbitres, de clarifier les règles. Car on met quand même beaucoup d'argent dans l'arbitrage...", conclut Chabane, toujours auprès de L'Equipe.

