L’occasion était belle. Strasbourg et Nice n’avaient pas réussi à se départager la veille . L’OM pouvait prendre un peu de marge sur la concurrence, à la deuxième place du championnat ce dimanche. Mais les Phocéens n’ont récolté qu’un point à Troyes, à l’issue d’une rencontre de la 26e journée de Ligue 1 qu’ils ont pourtant semblé maîtriser. Maîtriser… ou gérer ?

"Je pense qu’on a fait un bon match, qu’on a géré le match. C’est décevant…", a commenté Boubacar Kamara, au micro de Canal Plus Sport. "On contrôlait le match (…) on a été très proche d'obtenir un bon résultat, on aurait pu gagner tranquillement", a considéré son entraîneur, Jorge Sampaoli.

William Saliba a été plus explicite, quant à la propension qu’ont eu les Marseillais à se contenter d’un (potentiel) succès d’un but : "En deuxième (période), ils ont été plus dangereux que nous, on ne s’est pas trop créé d’occasions. Mais, comme on le faisait si bien il y a peu de temps, on pouvait mettre un but et bien défendre après."

Issa Kaboré et Gerson lors de Troyes - OM en Ligue 1 Crédit: Imago

L’OM est-il "dans le vrai" ?

Le plan s’est déroulé sans accroc jusqu’à la dernière minute du temps réglementaire. Devant grâce à un penalty de Dimitri Payet - encore utilisé en faux-neuf au détriment d’Arkadiusz Milik, sur le banc -, les joueurs de Sampaoli ont concédé l’égalisation à la 90e minute, par Yoann Touzghar. "Il restait peu de temps. Prendre ce but à la dernière minute, ça fait chier…", se désole Saliba, pour qui ce match nul 1-1 représente "deux points de perdus".

"On a bien défendu (seulement) jusqu’à la 90e minute… et on l’a payé cash", ajoute le joueur prêté par Arsenal. Pour Kamara, cet épilogue douloureux ne remet pas tout en question. "C’est le football, ça peut basculer à tout moment. Une erreur d’inattention et ils mettent ce but", relate le milieu défensif marseillais, quelques secondes avant d’ajouter, relancé par nos confrères : "On est toujours deuxième du championnat, on est dans le vrai et il faudra le rester jusqu’à la fin."

Dimitri Payet fête son but lors de Troyes - OM (0-1) en Ligue 1 Crédit: Imago

Sampaoli : "C'est aussi lié au long voyage que l'on a fait"

L'OM n'a-t-il cependant pas trop joué avec le feu ? A-t-il des leçons à en tirer ? "Il faut oublier ce match et se concentrer sur la suite", balaie Kamara. "On va essayer de bien se reposer et de ne plus commettre la même erreur, estime quant à lui Saliba. Une chose est sûre, on ne va pas lâcher, on va continuer à bosser et on va revenir plus fort."

Trois jours après un déplacement gagnant en Azerbaïdjan, Jorge Sampaoli a avancé l’argument du manque de fraîcheur physique pour expliquer le relatif manque d’ambition de son équipe : "On a eu du mal à produire du jeu avec cet enchaînement de matches. Mais c'est ponctuel, et c'est aussi lié au long voyage que l'on a fait (...) C'était un énorme effort de disputer un nouveau match à très haute intensité et on savait que ça allait être dur."

Un argument réfuté par Boubacar Kamara : "Certes le déplacement était long mais on a bien récupéré (…) Il n’y avait pas de fatigue, c’est plus dans la tête que ça se joue." Résultat, Marseille a de quoi avoir mal aux jambes et à la tête ce dimanche soir.

La joie des Marseillais autour du buteur Dimitri Payet à Troyes (OM Marseille) Crédit: Getty Images

Rami : "On avait perdu une âme"

Un nul, deux salles, deux ambiances. Grâce à ce point arraché à domicile, Troyes passe de la 20e à la 17e place. "C’est plus qu’un point pour nous. C’est limite une victoire, s’est félicité Adil Rami. On sort de deux gifles (revers 5-1 à Brest et 4-1 à Rennes, NDLR). On avait perdu une âme. On a fait preuve de caractère, on aurait pu baisser les bras, baisser la tête (…) On a montré qu’on n’était pas mort."

Rami n’envisage pas l’échec : "Il est hors de question pour moi d’être dans un groupe qui descend en Ligue 2." Mais il ne crie pas victoire. "On voit que derrière, dans notre mini championnat, ils sont là… Ils ne lâchent rien non plus, souligne le défenseur troyen, champion du monde 2018. On va se dire les choses encore une fois, dans le vestiaire. Il faut garder cet état d’esprit (…) Même après ce magnifique point, il ne faut pas se relâcher."

Adil Rami et Mattéo Guendouzi semblent en grande discussion, lors de Troyes-OM (1-1), ce dimanche en Ligue 1 - 27/02/2022 Crédit: Imago

