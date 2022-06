Alors que la saison 2021-22 s'est terminée le week-end du 21 mai , les esprits sont déjà tournés vers le prochain exercice. Alors que le mercato estival a débuté le vendredi 10 juin , les vingt équipes de Ligue 1 attendent d'en savoir plus sur leur calendrier de la saison 2022-23. Une saison qui sera spéciale car quatre équipes (contre deux plus un barragiste habituellement) seront reléguées en L2 et deux clubs seront promus dans l'élite.