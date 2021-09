Au-delà de la large victoire samedi contre Clermont (4-0) ou de la titularisation de Gianluigi Donnarumma aux dépens de Keylor Navas, un autre sujet a beaucoup fait parler les fans du PSG ce week-end. En effet, le titre historique "Who Said I Would" n'est plus utilisé pour l'entrée des joueurs sur la pelouse du Parc des Princes cette saison. Alors que le tube de Phil Collins a été remplacé par un titre de DJ Snake, ce dernier a fait part de son incompréhension sur son compte Twitter lundi soir.

"J’ai fourni un son pour la vidéo de présentation de Lionel Messi. J’ai découvert comme vous qu’on en a fait une musique d’intro pour l’entrée des joueurs alors que ça ne se s’y prête pas. Je ne voulais pas nuire au club en prenant la parole sur ce sujet, mais je ne peux pas accepter cette situation en tant que supporter et vous savez l’amour que j’ai pour nos couleurs. Allez Paris", a-t-il écrit.

