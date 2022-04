Après la claque, la fessée du coach. L'entraîneur de l'OGC Nice Christophe Galtier a regretté l'attitude de certains de ses joueurs à Lens, où les Sang et Or se sont imposés 3-0 , dimanche lors de la 31e journée de Ligue 1. Un revers qui coûte cher pour les Niçois, dans la course au podium.