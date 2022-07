Quand Pablo Longoria vient en conférence de presse, il ne fait pas dans la langue de bois en général. Et ce mardi, le président phocéen a ainsi fait un point assez clair sur le mercato marseillais, qui a passé la vitesse supérieure depuis plusieurs jours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Marseillais ont des raisons de se dire que ça avance bien alors que le patron de l'OM a encore rappelé qu'il s'agissait d'un "mercato d'attente". "Il faut être patient, choisir les opportunités, être conscient qu'on a changé de style de jeu, il faut que les mécanismes s'apprennent. C'est un processus qui se termine le 31 août", a encore lancé l'Espagnol.

Clauss et Blanco? "Des accords de principe"

Au rang des arrivées déjà, ça bouge. Alors que l'OM avait déjà enregistré trois recrues avec l'international congolais Chancel Mbemba, Samuel Gigot, venu du Spartak Moscou, et Isaak Touré, 19 ans, transféré du Havre, le deuxième de la dernière saison de L1 s'est offert les services de Luis Suarez (Grenade) ce mardi et est sur le point d'annoncer d'autres renforts. Et pas des moindres puisque Jonathan Clauss, l'international tricolore de Lens, est proche de la Canebière tout comme Ruben Blanco, le gardien espagnol du Celta Vigo. "On a un accord de principe pour un prêt de Ruben Blanco et avec Lens pour Clauss", a lance le patron marseillais. De bon augure donc. Mais l'OM n'a pas encore fini ses emplettes.

On a discuté avec Veretout et Tavares…

Marseille compte par exemple toujours se renforcer au cœur du jeu alors que Boubacar Kamara a quitté la Canebière cet été. Et le nom de Jordan Veretout, le milieu de terrain international de la Roma (5 sélections), est ciblé par le board marseillais. Mais sur ce dossier comme sur celui du latéral d'Arsenal Nuno Tavares, Longoria ne veut pas griller les étapes : "On a discuté avec Veretout et Tavares. Veretout est un joueur de haut niveau mais il faut respecter la Roma. Tavares est jeune, il cherche à faire sa place avec Arsenal. On cherche un milieu de terrain, un joueur pour jouer à gauche. Il y a des discussions mais je ne peux pas en dire plus."

Ce n'est pas possible de faire la même équipe pour Sampaoli que pour Tudor

Prudent mais actif, Pablo Longoria fait aussi face à un défi durant ce mercato car il a dû revoir un peu ses plans. Le changement de profil sur le banc marseillais avec l'arrivée d'Igor Tudor force le dirigeant espagnol à repenser ses cibles. "Ce n'est pas possible de faire la même équipe pour Jorge Sampaoli que pour Igor Tudor, a lancé Longoria. Gigot et Mbemba, on a travaillé dessus avant l'arrivée de Tudor. Le jeu de Tudor est beaucoup sur les duels individuels". L'arrivée de Luis Suarez rentre ainsi dans cette idée : "On voulait prendre un joueur avec des caractéristiques différentes : pressing, répétition des efforts à haute intensité. C'était plutôt la recherche d'un profil que l'on n'avait pas et qui était nécessaire pour le jeu de Tudor".

22 ou 23 joueurs à la fin du mercato

Désireux d'avoir un effectif de "22 ou 23 joueurs à la fin du mercato", l'Olympique de Marseille ne compte cependant pas seulement se contenter d'acheter des joueurs. Évidemment, des Olympiens vont partir pour équilibrer les comptes et ne pas posséder trop de joueurs. Arrivé en 2020, Luis Henrique, en manque de temps de jeu, devrait ainsi changer d'air. Et retourner au Brésil : "On est dans la partie finale dans les négociations avec Botafogo, on négocie l'option d'achat obligatoire en fonction des performances", a prévenu Longoria, qui a prévenu que l'OM compte commencer la saison avec "six défenseurs centraux".

