C’est un rythme de champion, ou presque. Sur ses trois derniers matches disputés, l’AS Saint-Etienne s’est fendu de trois victoires ô combien déterminantes pour son avenir en L1. Face à Angers, ce fut le déclic. Face à Montpellier, ce fut la communion. Face à Clermont ce dimanche (1-2), ce fut un soulagement après de nouveau avoir été mené. Conséquence directe au classement : avant les matches de Bordeaux et de Metz, l'ASSE est sortie de la zone rouge, de sa place de bon dernier, pour s’arrimer à la 18e place.

Absolument extatique sur le banc lors du but décisif de Timothée Kolodziejczak, Pascal Dupraz a encore une fois rendu hommage à ses joueurs, habités par une force intérieure qu’on ne soupçonnait pas il y a encore quelques semaines. "Nous ne sommes plus derniers, a analysé le technicien savoyard. Ça compte mais c'est anecdotique et le mérite en revient aux joueurs".

Madhi Camara et Wahbi Khazri célèbrent la victoire de Saint-Etienne à Clermont Crédit: Getty Images

2019 comme première accrochage

"Mon équipe ne connaît pas le renoncement, a-t-il poursuivi après coup. Les joueurs se sont admirablement comportés et notamment à la fin alors que nous n'avions pas la maîtrise en seconde période. Il faut encore rester vigilant avec quatorze matches à jouer". Mais avant de se projeter, Pascal Dupraz avait visiblement des comptes à régler avec Pascal Gastien, l’entraîneur du Clermont Foot.

C’est d’abord d’une phrase pleine de sous-entendus qu’il a critiqué le jeu clermontois, souvent mis en avant cette saison pour sa volonté d’essayer d’ouvrir le jeu malgré des moyens limités. "C'est bien d'avoir damé le pion à cette équipe de Clermont qui se réclame des préceptes de Pep Guardiola", a lâché Dupraz avant de citer nommément le coach clermontois.

"Je suis content d'avoir montré à Pascal Gastien qu'un montagnard pouvait faire jouer son équipe, a-t-il ajouté. C'est un super garçon mais il n'est pas fair play. Il est toujours en train de couiner, en permanence, c'est énervant". Mais alors, pourquoi une telle violence ? Il faut sans doute se pencher sur leur précédent affrontement pour comprendre la source de ces mots.

Entre le joueur qui pleure tout le temps et le père qui donne des leçons à tout le monde, à des moments ça soûle, avait […] Il faut qu’il arrête de fabuler, Pascal (Gastien) […] C’est un formateur brillant qui pleure toujours". Visiblement, Pascal Dupraz n’a pas complètement tourné la page. En décembre 2019, alors à la tête de Caen, Dupraz avait déjà ciblé Gastien, et son fils Johan, à l’issue du match nul entre les deux équipes. ", avait lâché le coach de Sainté (Gastien) […]". Visiblement, Pascal Dupraz n’a pas complètement tourné la page.

