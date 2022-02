Nice - Clermont : 0-1

Face à des blocs bas, les Aiglons galèrent toujours autant. Et à force de se heurter au mur clermontois, ils ont fini par se le prendre. Impuissants devant (40e, 67e), les hommes de Christophe Galtier ont finalement été piégés par des Clermontois qui ont parfaitement joué le coup. Muet depuis septembre et son début de saison canon, Elbasan Rashani a sanctionné les errements défensifs de Flavius Daniliuc (0-1, 77e). Bien trop neutre dans son animation offensive, Nice est donc 3e, derrière l'OM désormais. Clermont est 15e.

Ce qu’on en retient : Quand Nice doit faire le jeu, ce n’est pas la même limonade…

Reims - Bordeaux : 5-0

Silence, ça coule. Ce dimanche, Vladimir Petkovic a sans doute coaché pour la dernière fois les Girondins de Bordeaux. Sanctionnés de manière sévère par un penalty en première période, transformé par Hugo Ekitike (1-0, 40e), les Bordelais ont sombré dans le deuxième acte de manière dramatique. Sur corner, le Stade de Reims s'est régalé avec deux buts quasiment jumeaux, marqués par Marshall Munetsi (2-0, 46e) et Wout Faes (4-0, 62e). Azor Matusiwa s'est lui signalé par un missile imprenable (3-0, 59e) alors que Danylo Ignatenko, recruté cet hiver, a vu rouge (73e). Munetsi s’est offert un doublé en fin de match (5-0, 76e). Les Rémois se donnent de l'air à la 14e place tandis que Bordeaux est 19e. Pas sûr que Petkovic survive à une telle situation.

Ce qu’on en retient : Le cauchemar de Bordeaux, au bord de la rupture.

Strasbourg - Nantes : 1-0

Serré comme un duel pour l'Europe. Celui qui opposait Strasbourg et Nantes à la Meinau s'est joué sur un petit détail. Une erreur malheureuse de la défense nantaise qui n'est pas parvenue à dégager un centre venu de la droite. Dimitri Liénard ne s'est pas fait prier pour l'exploiter. Le milieu offensif strasbourgeois a expédié le ballon sous la barre d'Alban Lafont d'une demi-volée puissante du pied gauche pour offrir un succès étriqué mais précieux au Racing (1-0). La formation de Julien Stéphan conserve sa quatrième place au classement. Nantes est 10e.

Ce qu'on en retient : Strasbourg n'est plus qu'à quatre points du podium… Alors, le Racing candidat à la Ligue des champions ?

Troyes - Metz : 0-0

Pas de vainqueur entre Troyes et Metz (0-0). L'enjeu a globalement pris le dessus sur le jeu dans une confrontation entre deux équipes engagées dans la course au maintien. Les occasions ont été trop rares entre deux des attaques les moins prolifiques du championnat pour permettre à l'une des deux équipes de faire la différence. Troyes est 16e au classement, un point devant Metz, 18e et barragiste à l'heure actuelle.

Ce qu'on en retient : Le score et le scénario étaient prévisibles

