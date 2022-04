C’était il y a un mois et demi. L’AS Monaco était seulement 8e de Ligue 1, à égalité de points avec l’OL, 10e. Le tout à la veille de recevoir le PSG, qui pouvait mettre un sévère coup aux ambitions d’Europe des Monégasques. Mais le leader a pris une correction (3-0) et le Rocher s’est relancé. Forts de six victoires de suite - meilleure série en cours dans les cinq "grands championnats" -, les hommes de Philippe Clement sont de sérieux candidats au podium.