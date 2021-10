Football

PSG - OM - Vikash Dhorasoo : "Lors de la finale en 2006, je tire une fois et ça va dans le but, c’est fou"

QUI C'EST LE PLUS FORT - Vikash Dhorasoo est l'invité du podcast "Qui c'est le plus fort ?", cette semaine, pour évoquer son plus grand souvenir au PSG, à savoir son but en finale de la Coupe de France 2006 face à l'Olympique de Marseille. Lui, le milieu de terrain qui ne tirait jamais, a pris sa chance pour ce qu'il décrit comme un moment de folie. L'intégralité du podcast est à écouter vendredi.

00:07:16, il y a une heure