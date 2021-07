Depuis plusieurs jours, beIN sports et Canal plus s'écharpent sur le terrain judiciaire pour savoir qui des deux devra diffuser ces deux matches de L1 (lot 3) et surtout payer la facture de 332 millions d'euros par an. La chaîne qatarie a acquis ce lot 3 à l'issue d'un appel d'offres en 2018 et l'a ensuite sous-licencié à Canal plus.

La LFP attend un premier versement de 55 millions d'euros le 5 août, et a saisi la justice pour s'assurer que beIN Sports, le détenteur du lot 3 (deux matches par journée de L1), paie bien la note.

Une audience est d'ailleurs programmée vendredi matin devant le tribunal judiciaire de Paris. beIN sports a de son côté assigné la LFP auprès du même tribunal pour tenter de renégocier le prix du lot 3, mais entend bien que Canal, à qui elle sous-licencie ces deux matches, honore également son contrat.

Prochaine audience prévue lundi

Mercredi, la chaîne cryptée a envoyé un courrier à beIN Sports lui indiquant résilier ce contrat de sous-licence après que le tribunal de commerce de Nanterre l'a autorisé, le 23 juillet, à geler ses paiements avec beIN sports.

Mais cette demande de résiliation vient d'être gelée par la justice selon une décision rendue jeudi et dont l'AFP a eu connaissance, tant que le tribunal de commerce n'a pas rendu de décision en référé sur cet aspect de ce tentaculaire dossier.

Une audience est d'ailleurs de nouveau programmée lundi au tribunal de commerce, alors que la L1 doit reprendre quatre jours plus tard le 6 août. Canal+ souhaite "se retirer" de la L1 depuis que la LFP a attribué les 80% restants du Championnat à Amazon pour 250 M EUR par an en juin, quand elle verse une somme plus importante pour seulement 20% des rencontres. Une situation qu'elle juge "discriminatoire" et qui l'a poussée à stopper ses versements à beIN Sports.

