Dure semaine pour l'OL et l'OM : "Bosz et Sampaoli réfléchissent un peu trop"

FC STREAM TEAM - Lyon et Marseille restent sur deux défaites difficile à encaisser. En cause, leurs entraîneurs Peter Bosz et Jorge Sampaoli. Le premier est en très net danger alors que l'OL affronte Nice ce samedi. Le technicien argentin, lui, s'est trompé à plusieurs reprises en tentant des expériences baroques.

00:11:23, il y a 7 heures