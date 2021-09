Camavinga n'oublie pas d'où il vient. Très attaché à son club formateur, qu'il avait rejoint en 2013, avant de rallier le Real Madrid dans les toutes dernières heures du mercato estival pour près de trente millions d'euros, le jeune milieu de terrain avait promis de faire quelque chose pour remercier l'ensemble des salariés du Stade Rennais. Une parole que le jeune joueur a tenu à honorer ce week-end.

Sur son compte Instagram, Camavinga a posté une photo des membres du club breton posant fièrement avec la tunique merengue floquée du numéro 25 de leur ancien protégé. Ouest-France précise que ce sont près de 166 salariés qui ont reçu le maillot du joueur. Un geste plein de classe et de bienveillance de la part de l'ancien chouchou du Roazhon Park et une belle manière pour ce dernier de clore son histoire avec les Rouges et Noirs.

