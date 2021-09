A chaque journée ses méfaits. Et la liste est décidément bien trop longue. Après les sombres événements ayant contraint le match Nice – Marseille à être stoppé puis reporté ou le derby Lens – Lille être retardé après la mi-temps suite à l'intrusion de supporters sur la pelouse samedi dernier, trois nouveaux incidents sont à déplorer ce mercredi autour de la Ligue 1. Certains touchent de nouveau l'OM, puisqu'une partie de son public a fait irruption sur la pelouse du Stade Raymond-Kopa d'Angers après le coup de sifflet final du match entre le SCO et l'OM.

bombe agricole lancée dans le parcage marseillais" "Des pétards ont été envoyés du côté angevin vers les Marseillais qui ont répondu (...) C'est un schéma classique et stupide, mais je ne veux accuser personne" a réagi le directeur de la communication de l'Olympique de Marseille, Jacques Cardoze au Phocéen. Après des bruits de détonation et des échanges de coups avec les stadiers, plusieurs personnes ont souhaité aller au contact des kops de supporters angevins avant d'être arrêtées dans leur entreprise par le service de sécurité. Le Phocéen , citant des supporters présents sur place, évoque une "" "" a réagi le directeur de la communication de l'Olympique de Marseille, Jacques Cardoze au Phocéen.

Ces images méprisables devraient de nouveau faire l'objet d'un passage du club phocéen en Commission de discipline.

16 blessés à Montpellier

A Metz, des faits similaires ont eu lieu après la victoire in extremis du PSG sur le terrain du club lorrain. Plusieurs énergumènes ont tenté de descendre de leur tribune au terme d'un match où l'ambiance s'est faite électrique, avec deux exclusions dans les rangs messins et une tension palpable entre joueurs locaux et visiteurs. Sans conséquence malheureuse cette fois.

La situation à Montpellier est autrement plus grave. Un bus de supporters bordelais, en route vers la Stade de la Mosson, a été pris à partie par des fauteurs de troubles qui a caillassé le véhicule avant de provoquer une bagarre générale. Celle-ci a fait 16 blessés selon un premier bilan des sapeurs-pompiers de l'Hérault. Lors de la première journée, la fin de match à Montpellier avait tourné à l'aigre alors que les joueurs de l'OM avaient été pris pour cibles de projectiles lancés depuis les tribunes de la Mosson.

Après un an sans public la faute au Covid, le retour des spectateurs devait être une grande fête et le retour du jeu, le vrai. Le voilà déjà sérieusement terni par la multiplication de ces événements.

