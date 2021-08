L'arrêt de Nice-OM dimanche soir, et les tensions ayant éclaté en tribune présidentielle ont pris une tournure politique. Ce mardi, Christian Estrosi, le maire de Nice, s'est exprimé dans les colonnes de Nice-Matin sur les débordements du match de clôture de la 3e journée de Ligue 1 et a tenu le club olympien pour responsable. Et notamment Dimitri Payet, qui a reçu une bouteille près du point de corner à un quart d'heure de la fin de la rencontre avant de répliquer.