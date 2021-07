Le CUP n'est pas resté insensible à la situation de Kylian Mbappé. Le Collectif Ultras Paris a ainsi confectionné une banderole qu'il a déployée dimanche devant le Parc des Princes pour soutenir l'attaquant du PSG. "Racisme, lynchage médiatique : soutien à K.M.", était écrit sur cette banderole, dont une photo a été postée sur Twitter par ce groupe de supporters parisiens.

Mbappé a subi une vague de critiques après l'élimination de la France à l'Euro 2020. Muet sur l'ensemble du tournoi, l'attaquant du PSG a manqué le tir au but qui a condamné les Bleus à une sortie de route prématurée face à la Suisse (3-3 a.p., 5-4 t.a.b.) dès les 8es de finale du tournoi lundi dernier. Son attitude, dans sa volonté de prendre beaucoup de responsabilités notamment en frappant les coups de pieds arrêtés, a été mal perçue et a suscité beaucoup de commentaires négatifs. La star des Bleus et du PSG a également été victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux.

France Info indiquait mercredi que Serge Letchimy avait condamné ces propos dans une lettre adressée au ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti. "Suite à la défaite de l'équipe de France face à la Suisse au championnat d'Europe, lundi 28 juin, des propos injurieux, racistes et d'une violence inouïe ont été publiés sur Twitter, à l'encontre de Kylian Mbappé, avait écrit le député martiniquais. Il est hors de question de laisser passer ce type de propos haineux qui doit, de manière systématique, appeler à l’interpellation de leurs auteurs d'autant que la loi française, heureusement, condamne ce type de discours haineux sur la toile."

