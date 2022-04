Football

Extrait du FC Stream Team : Hatem Ben Arfa est-il impardonnable ? "Il symbolise le mal que peut faire le foot"

LIGUE 1 - Un nouveau clash, et Hatem Ben Arfa est en passe de quitter le LOSC en conflit. Maxime Dupuis et Martin Mosnier débattent de ce qui a cloché, dans la carrière de l'ex-prodige du football français. Une carrière qui n'a pas atteint les sommets espérés. Ben Arfa est selon eux, et d'une certaine façon, inadapté au microcosme du ballon rond. Voici leur avis dans cet extrait du FC Stream Team.

00:06:53, il y a 2 heures