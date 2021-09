Jean-Michel Aulas s'est trouvé un nouveau cheval de bataille. On taquine : équiper les arbitres de micro est une volonté du président de l'Olympique Lyonnais qui ne date pas d'hier. Mais le choc ayant opposé le Paris Saint-Germain à l'OL , dimanche dernier, l'a vraisemblablement convaincu de remettre le sujet sur la table. Et de profiter de son exposition médiatique, ainsi que sur les réseaux sociaux, pour souligner l'urgence de la situation.

Cela ne vous surprendra pas, le dirigeant rhodanien n'a pas franchement compris - comme beaucoup d'autres - la décision prise par Clément Turpin, à la 63e minute de ce choc de la 6e journée de Ligue 1. Au duel avec Malo Gusto dans la surface des Gones, Neymar s'est écroulé. Malgré un très léger contact et une faute qui semblait bien plus parisienne que lyonnaise, le Brésilien a obtenu un penalty. Et l'a transformé. De quoi agacer "JMA", qui n'a pas tardé, après le match, à saisir son compte Twitter pour diffuser des actions litigieuses. Et monter au créneau.

Les arbitres sont majoritairement pour

Il est temps pour l'arbitrage du foot de faire sa révolution, a-t-il écrit sur le réseau à l'oiseau bleu. Il faut être transparent : la seule solution est d'avoir comme au rugby des arbitres avec micro ouvert. Tout comme lors des échanges avec le VAR. Pourquoi refuser de voir la double faute de Neymar qui entraîne la chute de Gusto ?" Dans ce tweet, Jean-Michel Aulas a pris soin d'identifier les comptes de la LFP et de la FFF. Une manière de bien définir les trois "camps". Il y a d'un côté les arbitres. De l'autre, les instances dirigeantes. Et enfin, les clubs. " Dans ce tweet, Jean-Michel Aulas a pris soin d'identifier les comptes de la LFP et de la FFF. Une manière de bien définir les trois "camps". Il y a d'un côté les arbitres. De l'autre, les instances dirigeantes. Et enfin, les clubs.

En réalité, la situation est moins évidente que cela. D'abord parce que sonoriser les arbitres est une idée très appréciée... des arbitres eux-mêmes. "À titre personnel, j'y suis favorable, nous confirme Philippe Malige, qui a officié en L1 et L2, jusqu'en 2012. Ça permettrait d'avoir plus de transparence, de voir comment les joueurs se parlent. Je sais que les diffuseurs sont demandeurs. Mais je sais aussi que les arbitres ont été consultés par le syndicat et que la majorité d'entre eux a été favorable à cela. Mais ce ne sont pas les arbitres qui décident."

Alors, à qui la décision ? Aux instances. "C'est la FIFA qui décide et pour l'instant, les instances internationales sont plutôt contre, avance Philippe Malige. Et comme les instances françaises de l'arbitrage rechignent un peu à demander l'autorisation... On est bloqués à ce niveau-là." Pourtant, en juin dernier, l'actuel président de la Ligue de Football Professionnel (LFP), Vincent Labrune, s'était lui aussi dit favorable à cette mesure. Ce qui serait également le cas de la Fédération française de football, à laquelle est directement rattachée la Direction Technique de l'Arbitrage.

Aulas a un poids

Au cours de la campagne électorale pour la Fédération, on a dit vouloir proposer à la FIFA que l'arbitrage soit connecté par micro, comme au rugby, révélait... Jean-Michel Aulas, fervent soutien de Noël Le Graët, à J'ai proposé [...] que la FFF fasse à la FIFA des propositions d'expérimentation en installant des micros sur les arbitres, comme on avait fait des tests pour la vidéo. Il faut redonner à nos championnats une vigueur médiatique." , révélait... Jean-Michel Aulas, fervent soutien de Noël Le Graët, à L'Equipe [...]."

Le président de l'OL a-t-il cherché à réveiller les instances, dimanche soir ? Jean-Michel Aulas est toujours membre du Comité Exécutif de la FFF et depuis le 5 juillet dernier, il est aussi le représentant de la FFF au conseil d'administration de la LFP. Aucun autre président de club de foot français ne dispose de cette double casquette et, donc, du même poids.

plus de justice", comme n'a cessé de le répéter son président Gianni Infantino. Et pour l'heure, améliorer le football" - dixit Wenger, semble bien plus importante que la quête de la transparence. La FIFA, elle, n'a jamais fait de cette mesure une priorité. Concernant l'arbitrage, elle a mené à terme l'instauration de la VAR pour "", comme n'a cessé de le répéter son président Gianni Infantino. Et pour l'heure, la remise en cause du rythme quadriennal de la Coupe du monde , pour "" - dixit Wenger, semble bien plus importante que la quête de la transparence.

