La prolongation de Kylian Mbappé continue de faire parler dans les plus hautes instances du football. Dans une lettre adressée à Javier Tebas, le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Vincent Labrune a répondu aux "attaques" émises samedi par son homologue espagnole après l'officialisation du nouveau contrat de la jeune star parisienne, qui était activement courtisé par le Real Madrid.

Ad

"Nous voulons exprimer dans les termes les plus forts notre désaccord, ainsi que notre incompréhension, face à vos récentes attaques contre la Ligue 1 et l'un de nos clubs, le Paris Saint-Germain", a commencé à écrire le patron de la LFP. "Vos calomnies irrespectueuses semblent désormais dirigées à l'encontre de Kylian Mbappé, qui est unanimement reconnu comme l'un des meilleurs joueurs du monde et qui a simplement décidé de ne pas rejoindre votre championnat, par choix, en dépit d'une offre similaire de la part du Real Madrid", poursuit Vincent Labrune.

Ligue 1 Luis Campos est-il compatible avec le PSG ? "C'est l'homme de la situation" IL Y A UNE HEURE

"C'est inacceptable"

Javier Tebas, engagé depuis plusieurs années dans une campagne contre ce qu'il appelle "les clubs-Etats", avait critiqué avec virulence ce samedi le fait que Mbappé ait prolongé "grâce à de grosses sommes d'argent" alors que selon lui, le PSG aurait enregistré "des pertes de 700 millions d'euros ces dernières saisons".

Selon le rapport annuel du gendarme financier du football français (DNCG), le Paris Saint-Germain a essuyé une perte d'environ 225 millions d'euros en 2020-2021, marquée par une crise des droits TV en Ligue 1 et les huis clos sanitaires. "Je n'ai pas à vous rappeler que les règles d'équilibre financier dont vous vous plaignez de manière réitérée sont les mêmes règles que vous avez contribué à créer et à approuver en tant que membre du Comité exécutif de l'UEFA", organe directeur du football européen, a continué Vincent Labrune.

Mbappé : "J’ai appelé Florentino Pérez, j’ai beaucoup de respect pour lui et son club"

Le patron de la LFP a également rappelé que les clubs espagnol, Real Madrid et FC Barcelone en tête, ont outrageusement dominé le football européen sur la décennie écoulée, tout en battant régulièrement des records d'investissements sur le marché des transferts. "Le fait que vous adoptiez cette position publiquement et de manière répétée (...), en dénigrant notre championnat et nos clubs, est à la fois inacceptable et manifestement faux", a finalement asséné Vincent Labrune, qui prie Javier Tebas de traiter les joueurs évoluant en France "avec un peu de respect".

Ligue 1 Dembélé proche du PSG ? La presse espagnole s'enflamme, Campos beaucoup moins IL Y A 4 HEURES