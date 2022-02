C’est un secret de polichinelle : Marco Verratti et les arbitres ne seront jamais les meilleurs amis du monde. Dans un entretien accordé au journal L’Equipe ce mardi 8 février, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est revenu sur sa relation parfois conflictuelle avec le corps arbitral, et plus particulièrement celui de Ligue 1. Il faut dire que depuis son arrivée au PSG il y a presque neuf ans, l’international italien a de nombreuses fois été pointé du doigt pour son incapacité à garder son sang-froid lors des coups de sifflets en sa défaveur. Et cela ne semble pas sur le point de changer.

Dernier exemple en date, le match de huitièmes de finale de Coupe de France perdu aux tirs au but face à l’OGC Nice, lors duquel Marco Verratti s’est tout simplement estimé ciblé. "Schneiderlin me pousse. Je tombe. L'arbitre dit que c'est moi. Ensuite, Atal fait faute sur moi. Je veux jouer vite. Le mec m'en empêche en me tenant la main, je le repousse, et l'arbitre de touche dit encore que c'est moi. Pourquoi ? Ma réputation...".

"Je suis habitué à jouer avec un carton ici, en France"

Le véritable problème selon lui ? La non remise en cause des arbitres: "Quand je perds un ballon, je prends mes responsabilités. Et parfois, je rate. Pourquoi quand l'arbitre rate quelque chose, il ne peut pas dire qu'il s'est trompé ? Parfois je ne fais que trois fautes en trois matches et je m’en sors avec trois cartons jaunes, c’est incroyable !". Même s’il admet commencer à changer de comportement "pour le bien du Paris Saint-Germain", Marco Verratti apparaît désabusé sur le traitement dont il juge pâtir en Ligue 1 : "Mais bon, je me suis habitué ici, en France, à jouer en ayant un carton jaune".

Marco Verratti (PSG) Crédit: Getty Images

S’il estime que sa réputation de joueur sanguin ne lui offrira jamais de traitement de faveur, le numéro 6 du PSG avoue qu’il "ne changera jamais pour faire plaisir aux autres". Mais qu’on ne s’y trompe pas : Marco Verratti aime la Ligue 1. "Je l'adore, même. Elle m'a beaucoup appris. Quand je vois des joueurs qui arrivent dans le Championnat de France sans le connaître, souvent, ils me disent que ce n'est pas facile. À l'extérieur, il n'est pas vu comme il le mérite". Et c'est certainement le plus important.

