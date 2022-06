Un visage familier de Ligue 1 va quitter le championnat de France. A 29 ans, le gardien de l'OGC Nice Walter Benitez a officialisé son départ du club azuréen, après six ans passés au Gym. Libre à l'issue de la saison, le départ du Franco-argentin, qui a multiplié les performances de haute volée cette saison , ne faisait plus vraiment de doute.

Il en faisait encore moins après l'annonce ce lundi par l'entraîneur du PSV Eindhoven Ruud van Nistelrooy de l'arrivée du portier aux Pays-Bas. "L’OGC Nice souhaite beaucoup de réussite à celui qui a été un modèle sur le terrain et en-dehors et le remercie du fond du cœur", a partagé le club français dans un communiqué rendant hommage à son désormais ex-gardien.

Avec 186 matches disputés sous les couleurs niçoises, Walter Benitez aura disputé l'Europe et gravi les échelons, en commençant dans le rôle de doublure et finissant comme l'un des meilleurs gardiens du championnat de France. Pas encore international, l'un de ses objectifs personnels annoncés, le joueur de 29 ans laissera une marque importante dans le club qui l'a fait grandir : "Arrivé sur la pointe des pieds en 2016, alors qu’il était blessé, Benitez incarne la patience et l’abnégation. Des valeurs qu’il a rapidement transmises à tout le vestiaire, en prenant une place de plus en plus importante au fil des saisons. Homme de club, homme de famille, Walter sera toujours Niçois".

