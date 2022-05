Le PSG ayant d'ores et déjà conquis le 10e titre de champion de France de son histoire, la fin de saison parisienne ne recèle plus un intérêt énorme, si ce n'est celui de voir Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi évoluer ensemble. Dimanche, cependant, "La Pulga" ne devrait pas être de la partie face à Troyes (20h45), à l'occasion de l'avant-dernier match à domicile de l'exercice 2021-2022.

D'après un point médical publié par le club de la capitale, samedi, l'Argentin souffre en effet d'une douleur intercostale. "Leo Messi s'est entraîné à part", est-il précisé. "Un nouveau point sera effectué demain (dimanche) matin".

Paredes, Draxler et Icardi également absents

Parmi les autres blessés absents dimanche, le milieu argentin Leandro Paredes (pubalgie) poursuit sa rééducation. Le milieu offensif allemand Julian Draxler "entame sa phase de réathlétisation sur le terrain, avec et sans ballon", et l'attaquant argentin Mauro Icardi (quadriceps) "reprendra l'entraînement en fin de semaine prochaine", a ajouté le club.

