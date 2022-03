Lyon a les cartes en mains mais le temps commence à presser. En fin de contrat le 30 juin 2023, Maxence Caqueret n’arrive pas à trouver de terrain d’entente avec son club formateur. Ce qui coince ? Le salaire demandé par le milieu à tout faire de l’OL, âgé de 22 ans. Alors que l’Olympique Lyonnais lui a proposé 200.000 euros par mois, Caqueret en demande 300.000, ce qui a stoppé les négociations. Du moins pour le moment.

En attendant que les discussions reprennent, l’OGC Nice s’est fait un malin plaisir de s'engouffrer dans la faille en faisant savoir son intérêt, selon une information du journal L’Equipe. Christophe Galtier, à la tête de l’équipe azuréenne, deuxième de Ligue 1, en aurait même fait l’une de ses grandes priorités pour le mercato estival, en compagnie de Rayan Cherki. Il faut dire que la pierre angulaire de l’OL enchaîne les prestations de haut vol cette saison.

Solide défensivement et ultra-important pour la fluidité de son équipe, il a participé à toutes les rencontres du club rhodanien depuis le début de cet exercice 2021-2022. "Est-ce que je suis sûr à 100% d’être toujours Lyonnais la saison prochaine ? Honnêtement, non ! Parce que… On ne sait pas de quoi est fait l’avenir. Le foot, ça va très vite, mais pour le moment je suis à Lyon. J'aimerais rester à Lyon. Des discussions ont été entamées avec mon entourage, mais il n’y a pas d’accordt", avait-il d'ailleurs déclaré en février. Affaire à suivre, donc.

