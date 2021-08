Football

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar et compagnie à l'entraînement avec le PSG

LIGUE 1 - Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain. Cela se matérialise non seulement en salle de presse et devant une foule de supporters, près du Parc des Princes, mais aussi à l'entraînement. Messi y a participé jeudi et vendredi. Voici des images d'échauffement et de "toro" avec notamment Neymar et Kylian Mbappé. Cependant, "la Pulga" ne sera pas de la partie samedi face à Strasbourg.

00:01:57, il y a 2 heures