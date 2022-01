Méconnu du public français, Philippe Clément s’apprête à entamer le plus important défi de sa vie. Carriériste dans l’âme, l’ancien défenseur des Diables Rouges ne pouvait refuser l’opportunité monégasque, symbole d’une récompense offerte après de nombreuses années à succès dans le plat pays. Mais à l’épreuve des faits, Philippe Clément peut-il réussir à l’AS Monaco ? Focus sur ce gigantesque bond en avant avec Christian Schaekels, analyste belge pour plusieurs clubs professionnels et spécialiste de l’interprétation des modèles de jeu.

Une efficacité à toute épreuve sur les centres

En 2017, Philippe Clément a dû faire ses preuves avec Waasland-Beveren, premier club qu’il entraîne dans sa jeune carrière. Pourtant, du Freethiel au Club de Bruges, une constante se dégage du schéma de jeu utilisé par l’ancien défenseur central, nous explique Christian Schaekels : "Il a besoin de jouer dans le camp de l’adversaire pour être efficace. Si on analyse ces 6 mois passés à Waasland-Beveren, il a marqué 21 buts grâce à un jeu dominant placé dont 20 buts à la suite d’un centre. L’année suivante lorsqu’il entraîne le KRC Genk, son équipe marque 12 buts sur des centres. Sur une saison, cela fait 33 buts sur jeu dominant placé et 29 buts sur centres". Le coach de 47 ans a trouvé sa marque de fabrique : "Il aime passer par les flancs, ce coach fait partie de la génération ‘à l’ancienne’ où en possession de balle, il fallait passer par les flancs et en perte de balle, il fallait fermer l’axe." Une recette qu’il a gardée dans les années suivantes…

Mais son arrivée à Bruges en 2019-2020 fait évoluer sa philosophie : "Quand il arrive à Bruges, il continue sur la même lignée sauf qu’avec la dernière saison qu’il vit à Genk, il commence à marquer des buts sur jeu alternatif c’est à dire la combinaison entre un jeu dominant rapide et des contre-attaques, se souvient Schaekels. Là où il a progressé par rapport aux saisons précédentes, c’est qu’en 2020-2021, le collectif de Clément a marqué 22 buts sur jeu direct donc basé sur des attaques rapides et ce, avec un jeu direct basé notamment sur les dégagements de son gardien brugeois, Simon Mignolet. Ce dernier a contribué à 5 buts avec une méthode 'kick and rush' à l’anglaise. Malheureusement cette saison, et ce après 21 matches, il n’a inscrit qu’un seul but sur contre-attaque et a perdu cette qualité qui faisait sa force l’an dernier. Le collectif s’en est d’ailleurs trouvé dégradé..."

Bilan : Le Club de Bruges ne fait plus aussi peur que les deux saisons précédentes dans le championnat belge et n’a gagné que 2 matches contre des équipes du top 7 cette saison.

Son principal atout : L’utilisation des phases arrêtées

Sur le plan offensif, Philippe Clément détient une véritable science des phases arrêtées. Un atout qui pourrait profiter à l’AS Monaco : "Partout où il est passé, il détient un nombre incroyable de buts inscrits sur phases arrêtées. La saison où il est champion avec le KRC Genk (en 2018-2019), son équipe inscrit 16 buts (sans penalty) sur phases arrêtées. Avec Bruges la saison qui suit, il en inscrit 13 puis 16 buts en 2020-2021 pour arriver cette saison, déjà, à un total de 13 buts inscrits dans ce registre à la mi-saison." Ce point constitue un atout majeur pour l’AS Monaco tant les monégasques souffrent dans ce secteur de jeu : Depuis le début de saison sous Niko Kovac, l’ASM n’a pas encore inscrit un seul but sur corner.

L’aspect physique : Clé de voûte du système Clément à Monaco

L’aspect fermé de la Ligue 1 pourrait tout de même poser de grandes difficultés au coach belge tant il ne correspond pas au football ouvert qu’il prône. Philippe Clément, qui avait l’habitude de pouvoir combler les errements défensifs de son collectif par le talent de ses éléments offensifs, devra faire évoluer sa formule, comme nous le confirme l’analyste des modèles de jeu, Christian Schaekels : "En Belgique, le Club de Bruges n’a vécu que 4 matches où le score est resté nul et vierge (0-0) et ce, après 21 journées. Dans le championnat belge, marquer était facile pour les hommes de Philippe Clément et on avait des scores de dingue. En Ligue 1 et avec Monaco, tout cela sera beaucoup plus compliqué car il s’agit d’un championnat plus fermé, plus physique où l’intensité y est plus développée… Gagner des matches avec beaucoup moins de latitude que ce qu’il avait lorsqu’il était à Bruges sera un vrai challenge pour Clément."

Une communication et une légitimité en question face à des millionnaires

Sur l’aspect tactique, les bases de fonctionnement de Philippe Clément sont moins rigoureuses que celles de Niko Kovac qui pouvaient déranger le vestiaire monégasque. Le coach belge, fédérateur et paternaliste de nature, aura pour objectif de faire respecter ses principes de jeu et installer une discipline sans faire preuve d’autoritarisme. Lui, qui avait plutôt l’habitude dans ses précédents clubs de baser sa légitimité selon le système du bâton et de la carotte avec une communication parfois jugée enfantine et simpliste, devra modifier son modus operandi car ce mode communication risque de nuire gravement à sa crédibilité auprès de joueurs millionnaires dont la réalité tranche frontalement avec celle des individus que Philippe Clément avait pour habitude d’entraîner.

Dès son arrivée, il devra adapter son discours et affiner ses analyses tactiques sous peine de perdre son groupe et sa légitimité. La différence étant abyssale entre la façon dont il opérait à Bruges avec un discours principalement basé sur l’émotion - club dont la maxime est 'No Sweat, No Glory', traduisez 'Sans transpiration, pas de succès' - et les causeries d’avant-match à La Turbie où les attentes de joueurs comme Wissam Ben Yedder, Sofiane Diop ou encore Gelson Martins seront drastiquement différentes.

Philippe Clément aura donc besoin de temps pour installer la synergie collective propice à son épanouissement sportif sur le Rocher mais au regard des conflits entre son prédécesseur et l’actuel directeur du football, Paul Mitchell, pourra t-il aller au bout de son processus ?

