Sera-t-il sur le banc du PSG la saison prochaine ? Alors qu'il a prolongé son contrat jusqu'en 2023 l'été dernier, Mauricio Pochettino n'est pas certain de continuer avec le club parisien, lui qui est régulièrement associé à des rumeurs de départ. La dernière en date vient d'Angleterre, et du Telegraph , qui indique que l'Argentin est la priorité des Spurs en cas de départ d'Antonio Conte.

Conte sur la sellette

Pochettino avait déjà dirigé l'équipe londonienne pendant cinq ans jusqu'en 2019, avant d'être remercié par son président Daniel Levy, qui aurait gardé des "bonnes relations" avec son ancien entraîneur. Les relations sont en revanche beaucoup plus fraîches avec le technicien actuel à la tête de Tottenham. Antonio Conte n'a pas été épargné par sa direction après ses propos sur le mercato de son club. Evoquant des "grosses erreurs" pour Sky Italia, l'ancien de Chelsea et de l'Inter est désormais interdit de parler aux médias italiens, et pourrait bien quitter prématurément les Spurs.

Il y aurait donc de nouvelles discussions avec "Poche", déjà courtisé après le départ de José Mourinho l'an dernier. Il n'était pas disponible alors, et ne semble toujours pas l'être aujourd'hui. D'autant que d'après le média anglais, l'Argentin préfèrerait une pige à Manchester United ou au Real Madrid, qui sont également intéressés par le profil du tacticien. Un double coup dur pour Tottenham, qui ne desespère pas de réaliser ce retour toutefois improbable.

