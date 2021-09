Bien sûr qu'il y a de l'inquiétude", lance le coach messin. Il n'aurait pas eu besoin de beaucoup parler. Son visage en disait déjà long. Frédéric Antonetti a été touché par la claque reçue par son équipe dans le derby face à Strasbourg . Ce 3 à 0 cinglant chez le voisin en ouverture de la 6e journée de L1 plonge un peu son équipe dans le doute. Alors, il ne s'en cache pas : "", lance le coach messin.

Après six journées, le FC Metz n'a toujours pas trouvé le chemin de la victoire. Et avec trois petits points, le club messin pointe à la 19e place en attendant le reste de cette journée. "On fait une mauvaise entame de saison en terme de résultats et ça complique la suite", constate Antonetti. Et il aurait pu en dire de même de cette rencontre au stade de la Meinau.

Le début de match catastrophique des Messins a en effet plombé leur soirée. "Le scénario du match nous met à l'envers. On prend un penalty rapidement. Et après dans le jeu, on n'était pas trop inquiété et on prend des contres. On avait envie de bien faire et on a été naïf. On perd bêtement ce match", enchaîne le coach lorrain, qui a tenté de réveiller son groupe en effectuant trois de ses cinq changements à la pause. Mais quand rien ne va…

Si on ne retrouve pas de solidité…

Au final si Metz a eu des situations mais de trop rares occasions, l'équipe messine confirme surtout une nouvelle fois son incapacité à garder sa cage inviolée. Un vrai souci pour cette formation en plein doute. "Il faut tirer beaucoup d'enseignements de ce match. Si on ne retrouve pas de solidité, ça va être compliqué", annonce déjà Antonetti, surtout que la semaine prochaine le PSG se présente à Saint-Symphorien.

Conscient de la difficulté qui attend son équipe cette saison, l'ancien coach du Stade Rennais appelle donc déjà à une prise de conscience. "Il faut retrouver le goût de l'effort, il faut une prise de conscience quand on prend des gifles et il faut travailler. Jouer le maintien, c'est avoir une force de caractère, il ne faut pas oublier d'où on vient et je pense qu'on l'a un peu oublié", annonce celui qui espérait un tout autre début de saison.

