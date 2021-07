Malgré le contexte pesant, Gerard Lopez a fait part de son optimisme. L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois, en passe de reprendre les Girondins de Bordeaux, a jugé que sa première audition vendredi matin devant la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) s'était "bien passée".

Cette audience s'est déroulée en deux temps : "Une audience du club (avec la direction actuelle) pour voir un peu l'année écoulée et voir ce que le club présente en version indépendante, a-t-il expliqué. Et une deuxième audience qui était la nôtre, où ça s'est bien passé. On travaille en bonne entente avec la DNCG. Je ne pense pas qu'il y avait de surprises".

Bordeaux peut-il faire faillite ? "Le risque est là..."

L'ancien patron du LOSC n'a pas caché que l'état du club girondin était "un peu compliqué. "On a beaucoup passé de temps sur ça, sur le travail à effectuer pour ramener tout ça à flot. On a présenté les grandes lignes du projet. La structure, la reconstruction du club aussi bien financièrement que sportivement. C'était plus une réunion stratégique qui précède une réunion qui, elle, sera technique, détaillée, le 12 juillet", a-t-il précisé.

Interrogé sur les garanties financières qu'il a dû apporter lors de son passage devant l'instance, Gerard Lopez a indiqué que "ce n'était pas le sujet aujourd'hui. Ce n'est pas le projet de reprise qui était jugé aujourd'hui, c'est plus le club dans son audition. Nous, on était plus là pour écouter ce que la DNCG avait à nous dire sur ce qu'on devra présenter le 12."

Suite au passage de la direction actuelle, menée par le président Frédéric Longuépée, avec un bilan économique déficitaire sur la saison écoulée, il est probable que la DNCG prononce une relégation administrative des Girondins à titre provisoire en attendant le second passage de Gerard Lopez.

