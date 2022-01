Pourquoi ils sont nommés

Marco Bizot (Brest) : cinq interventions précieuses devant Jonathan David, Burak Yilmaz, Jonathan Bamba et enfin Hatem Ben Arfa, incapables de mettre à mal l'herméticité du solide gardien de but néerlandais, très important dans la victoire du SB29 obtenue aux dépens de Lille (2-0).

Lucas Da Cunha (Clermont) : virevoltant, le joueur prêté par l'OGCN Nice a fait un bien fou à sa nouvelle équipe : buteur et à l'origine du deuxième but des siens, il a été le grand artisan de la victoire clermontoise contre Rennes (2-1).

Andrei Girotto (Nantes) : les journées se suivent et se ressemblent pour le Brésilien : un nouveau but sur coup franc et de la solidité défensive, deux précieux alliés des Canaris dans leur succès décroché face à Lorient (4-2).

Amine Gouiri (Nice) : entreprenante et créative, l'ancienne pépite de l'OL s'est distinguée. Avec une passe décisive pour Khephren Thuram puis un but, d'une panenka sur penalty. Un match plein pour l'attaquant niçois à Metz, où les Aiglons l'ont emporté 0-2.

Mattéo Guendouzi (Marseille) : au four et au moulin dans l'entrejeu, il a su en plus être décisif : c'est lui qui obtient le penalty transformé par Dimitri Payet et c'est encore lui qui lance Cédric Bakamu sur le deuxième but phocéen face à Lens (0-2).

Mattéo Guendouzi sous le maillot de l'OM à Lens, le 22 janvier 2022. Crédit: Getty Images

Hwang Ui-jo (Bordeaux) : bouillant, l'attaquant coréen a fait bien des misères à Strasbourg en signant deux frappes de choix et un triplé, rien que ça, pour permettre aux Girondins de battre le Racing (4-3) et de sortir de la zone rouge.

Thomas Mangani (Angers) : il n'a pas compté ses efforts au milieu de terrain et a fait preuve de sang-froid pour transformer non pas un mais deux penalties, lesquels ont permis au SCO de disposer de Troyes (2-1).

Stephy Mavididi (Montpellier) : l'Anglais a fait parler sa vitesse et son efficacité lors de la victoire du MHSC contre Monaco (3-2). Auteur d'un doublé, il a grandement contribué à la victoire des siens.

Aurélien Tchouaméni (Monaco) : si l'ASM s'est inclinée à Montpellier (3-2), l'international français a réalisé un gros match. Très actif dans l'entrejeu, que ce soit à la récupération ou dans l'orientation du jeu, à l'image de cette séquence conclue par une passe décisive pour Wissam Ben Yedder.

Marco Verratti (PSG) : métronome du jeu parisien, le champion d'Europe italien a une nouvelle fois mis sa justesse technique au service de son équipe, large tombeuse de Reims (4-0) au Parc des Princes, où Verratti a marqué et provoqué un but contre son camp, ce qui n'arrive pas tous les jours.

