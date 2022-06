Luis Campos, qui devrait être officialisé comme conseilleur spécial en charge du recrutement, ne vient pas à Paris les mains vides. Dans ses bagages, son compatriote Antero Henrique devrait l'épauler dans son travail et travailler sur les ventes. Les deux Portugais, chargés de donner forme à l'effectif parisien de la saison prochaine, ont du pain sur la planche.

Notamment en ce qui concerne les départs. Mis à part quelques dossier ici et là (Lo Celso, Berchiche...), Paris n'a que trop rarement réussi à bien vendre. C'est donc un défi de taille qui attend les deux hommes. Tour d'horizon des joueurs qui seront probablement dans leur viseur cet été.

Mauro Icardi : Barbecues, gossip et blessures

Souvent pointé du doigt pour sa méforme physique, seulement seulement 1300 minutes de jeu réparties en 30 rencontres cette saison, souvent blessé quand il n'est pas indisponible pour régler ses différends conjugaux avec sa compagne et agente Wanda Nara… cela fait beaucoup pour un seul homme acheté 49,125 millions d'euros et qui émarge aux alentours de 800 000 euros par mois*. Vu ses états de services, il devrait figurer parmi les premiers joueurs à qui trouver un nouveau club. Selon L'Equipe, Campos chercherait déjà un "attaquant polyvalent" pour le remplacer.

Layvin Kurzawa : Pas une minute cette saison

Une entrée à la 81e lors du Trophée des Champions contre le LOSC en pré-saison… et puis c'est tout. Officiellement, Kurzawa n'est même pas champion de France 2022. Blessures, banc et absences de la feuille de match, il a donc bien plus pesé financièrement que sportivement, avec son salaire estimé à 500 000 euros*. De quoi effrayer n'importe quel club qui souhaiterait le voir renforcer son effectif, d'autant plus qu'il lui reste deux ans de contrat.

Layvin Kurzawa of Paris Saint-Germain during the UEFA Champions League group A match between Paris St Germain and Galatasaray AS Crédit: Getty Images

Neymar : flou artistique

Siège éjectable est un terme trop fort pour qualifier la situation de Neymar, même s'il fait l'objet d'interrogations. Paris ne lui ferme pas la porte, il le sait, et pourtant il a réaffirmé son envie d'y poursuivre sa carrière. Mais sa situation cristallise la colère des supporters : superstar, trop souvent blessé dans les grands rendez-vous, salaire mirobolant... Si son dossier n'est pas sur la pile des transferts il va falloir, à minima, soigner son image.

Julian Draxler : Tranquille jusqu'en 2024 ?

Mauricio Pochettino avait eu un petit faible pour Draxler, ce qui avait permis à ce dernier de voir son contrat renouvelé en mai 2021. Puis, progressivement, l'international allemand a de nouveau disparu des radars. Et le technicien argentin étant sur le départ, il est probable qu'il se retrouve dans la liste des indésirables. Pourtant, l'ancien de Schalke et Wolfsburg se sent bien à Paris où il est grassement payé (560 000 euros*, contrat jusqu'en 2024) et mène la grande vie. Il va falloir tirer fort pour ouvrir une porte de sortie.

Georginio Wijnaldum : le fantôme néerlandais

On a cru pendant une heure et demie à un retour en grâce de Wijnaldum. Le milieu polyvalent a été l'auteur d'un doublé en phase de poule de Ligue des champions contre Leipzig, en novembre dernier (2-2)... et puis finalement non. L'ancien de Liverpool n'a jamais vraiment existé sous les couleurs parisiennes.

Wijnaldum, un transfert frustrant. Crédit: Getty Images

Quelques statistiques pêle-mêle résument sa saison : Lors de la 27e journée de L1 à Nice, il n'a touché que 28 ballons (Navas en avait joué 34), il fait partie des 1% des joueurs du top 5 européen à son poste à faire le moins de passes vers l'avant… Le Néerlandais est lié à Paris jusqu'en 2024 et encore côté à 18 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt, se séparer de lui ne va pas être chose aisée.

Les gardiens : une équation à neuf inconnues

Il va bien falloir, un moment ou un autre, faire quelque chose des gardiens parisiens. Pour ce qui est de la doublette Donnarumma-Navas, l'avenir semble être promis au premier, reste à trouver un point de chute au Costaricien pour éviter une autre saison en eaux troubles à ce poste. Pourtant, après la 38e journée de Ligue 1, ce dernier avait indiqué qu'il souhaitait rester la saison prochaine. Donc, une place de en doublure est une option. Il a déjà connu cette situation avec Thibaut Courtois au Real. Et si l'ancien madrilène fait ses valises, conserver Sergio Rico en doublure pourrait être une bonne idée.

Selon Fabrizio Romano, Alphonse Aréola ferait l'objet d'une offre de 9M€ de la part de West Ham, où il évolue en prêt. Si l'offre n'aboutit pas, il faudra lui trouver de quoi rebondir, ou le faire partir, puisqu'il n'acceptera pas le poste de doublure. Quant à Alexandre Letellier, il a laissé entendre sur

qu'il avait disputé son premier et dernier match avec le PSG lors de la 38e journée. En fin de contrat le 30 juin prochain, l'avenir se fera fort probablement sans lui en tant que troisième gardien.

Chez les jeunes : Denis Franchi, Garisonne Innocent, Lucas Lavallée et Mathyas Randriamamy, dont certains voudront peut-être donner un tournant à leur carrière. Pour le moment, seul Marcin Bulka a officiellement été vendu à Nice. Un sacré casse-tête.

Sergio Ramos : Un départ peu probable

Il l'a déjà assuré via son entourage, il veut honorer sa dernière année de contrat à Paris, presque de manière revancharde après cet exercice 2020/2021 passé à l'infirmerie. Mais l'Espagnol concentre, lui aussi, la colère des supporters et fait l'objet de sérieux doutes quant à sa capacité à performer sur la durée. Une vente serait peu probable, mais une nouvelle blessure en début de saison prochaine enverrait un message catastrophique.

Idrissa Gueye : Quelques bons matches et une polémique plus tard

Pas le meilleur mais loin d'être le pire transfert de l'ère qatarienne, Gueye a offert quelques masterclass en Ligue des champions, notamment lors de la qualification contre le Bayern en quarts la saison dernière. Cependant, le Sénégalais a parfois manqué de constance et pourrait faire les frais d'un grand remaniement au milieu. D'autant plus qu'il a été au centre d'une polémique après son refus de porter un maillot aux couleurs arc-en-ciel lors de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. De quoi entacher l'image du club, l'exact opposé de la raison pour laquelle le Qatar investit autant d'argent dans ce club.

Leandro Paredes : des qualités mais…

Les qualités intrinsèques de Leandro Paredes sont connues. Une grosse frappe de balle, une bonne patte sur coup-franc et une capacité à trouver de longues passes vers l'avant et un duo cohérent avec Marco Verratti. Le hic ? Il n'a mis que trois buts en quatre saisons à Paris, n'est pas le tireur de coups francs attitré et n'a que trop rarement arrosé ses coéquipiers de caviar. Il émarge aux alentours des 750 000 euros et n'a plus qu'un an de contrat. L'Argentin pourrait temporiser pour profiter d'une dernière année dans la capitale aux frais du club, ou alors se laisser tenter par une des écuries qui est déjà venue aux nouvelles concernant un transfert, Tottenham en ferait partie.

Ander Herrera : Refus catégorique

Le milieu de terrain espagnol a anticipé tout mouvement de mercato. Dans une interview donnée à Cope, il a été catégorique : "Je continuerai au PSG l'année prochaine à 100%". Tout le monde veut rester, pourquoi dérogerait-il à la règle ? Reste que l'entrejeu parisien est légèrement chargé pour potentiellement accueillir un joueur du calibre d'Aurélien Tchouaméni.

*Salaires donnés par L'Équipe

