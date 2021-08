On n'a pas uniquement parlé de Lyon-Brest dans les couloirs du Groupama Stadium ce samedi après-midi. En dehors du match nul entre l'OL et le SB29 (1-1) , l'énorme dossier du moment concerne évidemment Lionel Messi. Annoncé très proche du PSG, le sextuple Ballon d'Or fait parler de lui, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'enthousiasme règne à l'idée d'avoir La Pulga dans le championnat de France.

Une superstar de plus au PSG : Messi à Paris, ça donnerait quoi ?

On va se régaler

"Ce serait extraordinaire. Je ne vais pas être poli mais, il me fait 'bander', s'est enflammé Michel der Zakarian, avant de poursuivre sur les bénéfices que cela pourrait apporter à la Ligue 1. On dit qu'on a un championnat de merde, plein de choses qui ne sont pas bonnes. Si on arrive à faire venir un joueur comme lui, c'est extraordinaire. On va se régaler."

Et comme l'entraîneur du Stade Brestois, les joueurs ont également fait part de leur joie à ce sujet. "Tout le monde rêve de le voir en Ligue 1", s'est réjoui l'attaquant de Brest Franck Honorat au micro d'Amazon Prime Video, qui a été accompagné par le latéral de l'OL Malo Gusto : "C’est incroyable, mais ce n'est pas encore fait, on ne sait pas, on verra bien. Mais on se tient prêt."

C'est le meilleur au monde

Déjà vendredi soir, l'entraîneur de Monaco Niko Kovac a répondu à une question au sujet de l'Argentin, sans peur des superlatifs. "Ce serait bien pour le Championnat de France. C'est le meilleur au monde", a déclaré le technicien croate. Qu'on en soit bien assuré, le championnat de France se prépare à vivre une déflagration avec l'arrivée de Messi en ses rangs, et s'en délecte déjà.

