Le match de toutes les peurs. Dimanche, les Girondins de Bordeaux joueront une grande partie de leur survie en Ligue 1 en se déplaçant sur la pelouse du SCO d’Angers. Les Bordelais, 19es du championnat, n’ont plus que trois matchs à disputer pour tenter d’éviter une relégation en Ligue 2 qui se rapproche de match en match.

"Il ne faut pas être dans le calcul, on se doit de ramener impérativement des points", a certifié l’entraîneur bordelais David Guion en conférence de presse d’après-match, à la suite a certifié l’entraîneur bordelais David Guion en conférence de presse d’après-match, à la suite de la défaite contre Nice (0-1) dimanche.

En confrontation à distance avec les Girondins, l’AS Saint-Etienne (18e) possède une partie de leur sort entre ses mains. Car, si les Verts venaient à s’imposer lors de leur déplacement à Nice, et si les Girondins ne parvenaient pas à l’emporter contre Angers, alors la descente des Maritimes en deuxième division serait scellée. Comment, dès lors, les Girondins peuvent-ils se tirer d’une fin de saison piégeuse dans laquelle ils se sont eux-mêmes empêtrés ?

Pire défense de Ligue 1 (et de loin)

"Je pars du principe que pour gagner un match, il faut marquer des buts. Contre Nice, Bordeaux a joué derrière", a notifié l’ancien défenseur des Bordelais Nordine Kourichi sur la radio ARL. Si le style de jeu des hommes de David Guion lors du dernier match n’a pas paru porté vers l’offensive, selon l’ex-joueur, les Bordelais pointent pourtant à la 10e place du classement des meilleures attaques de Ligue 1, avec 47 buts marqués.

On a l’impression que c’est une équipe qui joue le bas de tableau en Ligue 2

Un nombre plus qu’honorable qui n’explique donc pas leur mauvais bilan général. Pour cela, il faut davantage chercher du côté de la défense de l’ancien club champion de France. Spécialiste du secteur, Nordine Kourichi n’est pas tendre avec les Bordelais: "Il y a quelques années, les Girondins de Bordeaux avaient une équipe qui tenait la route, qui était partie pour être dans les cinq premiers. Là, quand on regarde les prestations de chaque match des Girondins, on a l’impression que c’est une équipe qui joue le bas de tableau en Ligue 2. Et ça, ça me désole…”.

Avec 85 buts encaissés, Bordeaux est en effet la pire défense de tout le championnat. Le club n’est même pas proche du total de Saint-Etienne, pourtant avant-dernier du classement de la spécialité avec 70 buts pris.

Les chiffres en disent beaucoup, autant que la qualité du jeu développé par les Girondins sur le terrain. Comme le rappelle leur coach David Guion, il ne suffit pas d’être dans le rythme par moment, mais durant un match entier pour se sauver.

Il n'y a pas d'abattement mais on est très déçus

"Pour gagner des matchs, il va falloir être capable de montrer du caractère. On l’a déjà fait, il faut que tout soit bien accordé, que le puzzle soit complet, pour qu’on puisse avoir des résultats", constate le technicien, en ajoutant : "A Angers, il n’y a pas le choix que d’aller chercher des points, donc j’espère qu’ils vont regagner de la confiance et j’espère que cet objectif va les rendre beaucoup plus efficaces."

Car sur le papier, Bordeaux n’a plus gagné depuis quatre matchs et une victoire face à Metz, 20e et dernier de Ligue 1. Surtout, l’équipe de David Guion reste sur un carton de Nantes (5-3) et une défaite contre Nice (0-1).

"Il n’y a pas d’abattement mais on est très déçus, a concédé l’entraîneur. Il reste trois journées, on compte bien exister, sauter cette dernière place et aller chercher le maintien." Il faudra pour cela repartir vainqueur au moins une fois contre Angers, Lorient ou Brest.

