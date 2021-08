J'ai enjambé les deux rangées de la tribune et je me suis interposé avec les dirigeants

"Quand j'ai vu que ça prenait une tournure que je ne voulais pas voir après ce qu'il s'est passé sur le terrain, j'ai enjambé les deux rangées de la tribune et je me suis interposé avec les dirigeants. C'était vraiment fort, donc je me suis imposé, a expliqué l'actuel conseiller municipal délégué à l'Evénement sportif pour la ville de Nice. L'épouse de Jean-Pierre Rivère n'a pas été poussée, mais le président de l'OM l'a touchée... Ma position était de m'interposer pour qu'il n'y ait pas d'incident. Je lui ai parlé en espagnol pour lui dire de se calmer, mais aussi aux personnes qui l'accompagnaient. La responsable du protocole m'a remercié. J'ai la conscience tranquille, je suis pour l'apaisement. Ce sont deux grands clubs. Je trouve ça malheureux."

Longoria rend hommage à Cobos

Il y a eu des moments de tension, a corroboré. Pablo Longoria. Je peux m’énerver dans un match, contre moi-même ou contre des décisions, mais je n’insulte personne. On ne s’est pas attrapé avec le président, il n’y a eu aucun type d’agression. Et c’est José Cobos qui a été super, qui a calmé les ardeurs de tout le monde, nous avons parlé en italien." Après le chaos de dimanche, Dans un entretien accordé mardi à La Provence , le président marseillais a d'ailleurs rendu hommage à l'ex-défenseur niçois. ", a corroboré. Pablo Longoria.Après le chaos de dimanche, l'OGC Nice et l'OM vont se retrouver dès mercredi devant la commission de discipline de la LFP

