Et dire que les supporters français ont dû vivre avec le huis clos, voire une jauge à 5.000 personnes (d'août à octobre 2020), pendant dix-huit mois. Le retour du public dans les stades de Ligue 1 devait être une magnifique fête chaque semaine. Et pourtant, le foot français doit faire face aux dérives de certains supporters. Mercredi, à la fin du match Angers-OM des ultras marseillais ont envahi la pelouse de Raymond-Kopa pour en découdre avec leurs homologues du SCO.

Je tiens à dire que ces gens-là sont la honte du football et du sport

Je remarque que les prétendues victimes sont descendues d’un bus en étant cagoulées avec des barres de fer, en utilisant également des fumigènes... Je tiens à dire que ces gens-là sont la honte du football et du sport... Je mets tout le monde dans le même sac : les ultras de Bordeaux et de Montpellier", a pointé du doigt le préfet de l'Hérault, Hugues Moutouh, ce jeudi sur BFM TV. Sans compter le "guet-apens" où est tombé certains supporters bordelais à leur arrivée à Montpellier , occasionnant seize blessés, ou les tensions heureusement sans conséquences dans les tribunes du Stade Saint-Symphorien, à la fin du match Metz-PSG. "", a pointé du doigt le préfet de l'Hérault, Hugues Moutouh, ce jeudi sur BFM TV.

Aller vers des sanctions plus individuelles

Des incidents graves qui ont pris une tournure politique puisque Roxana Maracineanu s'est exprimée sur le dossier ce mardi. "La Ligue a réagi rapidement et sévèrement et c'est ce qu'il faut faire", a déclaré la ministre déléguée aux Sports à BFM TV. Elle a notamment exhorté "à nouer un dialogue plus fort" entre les clubs et les associations de supporters. "Il faut aller vers des sanctions plus individuelles", a-t-elle conclu.

Des supporters de l'Olympique de Marseille tentent de rentrer sur la pelouse du Stade Raymond-Kopa d'Angers après la rencontre entre le SCO et l'OM en Ligue 1, le 22 septembre 2021 Crédit: Getty Images

