La LFP vient de l'annoncer. L'OGC Nice et l'Olympique de Marseille sont convoqués mercredi devant la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel après les incidents ayant émaillé leur rencontre dimanche.

Les deux clubs, dont des joueurs et membres de l'encadrement ont participé à des échauffourées ayant conduit à l'interruption du match de la 3e journée de championnat dimanche à Nice, s'exposeront à des sanctions après cette rencontre, marquée par de "graves incidents", selon la LFP dans un communiqué.

"Une ligne rouge franchie", selon Maracineanu

"Une ligne rouge a été franchie", a dénoncé Roxana Maracineanu lundi sur France Info. "C'est inacceptable que nos supporters balancent des objets, soient violents, pénètrent dans les stades. Les clubs qui reçoivent des matchs sont responsables de la sécurité des joueurs, des entraîneurs et des arbitres qui sont sur le terrain avant tout et de ce qui se passe dans les tribunes dans les paroles et dans les actes", a indiqué la ministre déléguée aux Sports.

