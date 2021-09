Ce qu'il s'est passé est inadmissible. On déplore évidemment ces incidents. Dans notre esprit, il n'est pas question de faire appel sur cette décision... On souhaite tirer un trait sur ce qu'il s'est passé", a affirmé le président du Gym. L'OGC Nice ne fera pas appel. Jean-Pierre Rivere l'a martelé vendredi en conférence de presse, deux jours après les sanctions prises par la LFP à la suite de l'arrêt du match Nice-OM : rencontre rejouée sans public et sur terrain neutre, trois matches à huis clos ainsi qu'un retrait de deux points, dont un avec sursis, pour les Aiglons. "", a affirmé le président du Gym.

J'ai invité les Marseillais à ne pas oublier ce qu'il s'est passé, mais de regarder l'avenir, parler football

"Notre premier travail est de nous demander ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus jamais, a ajouté Jean-Pierre Rivere, qui s'est dit "géné pour les actionnaires (ndlr : du club) qui vont vu ce spectacle". Juste ou pas juste, peu importe. Notre devoir aujourd'hui est d'assumer nos fautes. Je souhaite qu'on arrête ce ping-pong permanent. J'en ai parlé en fin de commission de discipline. J'ai invité les Marseillais à ne pas oublier ce qu'il s'est passé, mais de regarder l'avenir, parler football. Ce n'est plus l'heure de la polémique."

Si la direction niçoise a déposé une plainte contre le supporter suspecté d'avoir effectué un salut nazi, d'autres pourraient arriver pour les ultras ayant participé aux incidents de la rencontre, relaie RMC. "Paradoxe de l'histoire, c'est que ça fait des années qu'on demande des filets (de protection). Le filet est arrivé quelques jours à peine avant Marseille. Le filet est là et sera mis. On a également commandé un filet pour la tribune Ray, a annoncé Jean-Pierre Rivere. On fait en sorte qu'il y ait une sécurité totale pour le prochain match."

