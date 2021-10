Cela n'a pas traîné. La Commission de discipline de la LFP a prévu une réunion dès lundi après les incidents qui ont émaillé la rencontre entre Saint-Etienne et Angers (2-2) vendredi. Des supporters des deux virages avaient envoyé des fusées et des fumigènes sur la pelouse, détériorant les filets de but et retadant le coup d'envoi de la rencontre d'une heure . Certains fans étaient entrés sur la pelouse et des banderoles hostiles à la direction, aux joueurs et à Claude Puel, le manager du club qui n'a toujours pas remporté la moindre rencontre en championnat depuis le début de la saison, avaient été déployées.