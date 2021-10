Je le critique car il ne génère pas l'argent pour avoir l'effectif qu'il a... Cela ne correspond pas à du sponsoring réel. Comment le PSG peut nous expliquer qu'il a un effectif d'une valeur de quasiment 600 millions d'euros ? S'il gagne la Ligue 1, il ne va pas gagner plus de 45 millions d'euros. C'est impossible", a-t-il déclaré dans un premier temps. Pour Javier Tebas , les jours se suivent et se ressemblent. Ce mercredi, le président de la Liga espagnole s'est exprimé dans les colonnes de L'Equipe , où il s'en est de nouveau pris au PSG. "", a-t-il déclaré dans un premier temps.

"J'ai invité le président Nasser al-Khelaïfi et Vincent Labrune pour leur montrer les chiffres que nous avons et où sont les irrégularités. Ils ne m'ont pas répondu. Ils sont rapides pour me critiquer, pas pour me répondre, a-t-il renchéri. Je peux montrer, chiffres à l'appui, les tricheries vis-à-vis du fair-play financier, qui n'a pas encore été changé. Que Messi et Neymar restent au PSG, ça m'est égal. C'est seulement que tout cela fait beaucoup de mal au football européen."

Ligue 1 Lens, Lille et l'OM écopent d'un retrait d'un point avec sursis IL Y A 11 HEURES

Le football espagnol n'est pas du tout ruiné. Il y a un cas exceptionnel du Barça mais on l'exagère beaucoup. Il a de meilleurs résultats économiques que n'importe quel club français", a-t-il souligné à La Cadena Cope. Pourtant, Ferran Reverter, le directeur général des Blaugrana, a avoué mercredi que le club catalan était "dans une situation de faillite comptable en mars dernier". Ce mardi, le football français en a encore pris pour son grade lorsque le dirigeant espagnol s'est exprimé sur le milliard de dettes du FC Barcelone . "", a-t-il souligné à La Cadena Cope. Pourtant, Ferran Reverter, le directeur général des Blaugrana, a avoué mercredi que le club catalan était "".

Génies éternels et cataclysme barcelonais : les tops et flops de la 2e journée

Ligue 1 La mère de Mbappé prend la parole : "On discute avec le PSG et ça se passe bien" IL Y A 18 HEURES