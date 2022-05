Les mots forts utilisés par Jean-Michel Aulas témoignent de la crise, de la "tempête", même, traversée par l'Olympique Lyonnais, huitième de Ligue 1 et privé de Coupe d'Europe la saison prochaine. Alors que le septuple champion de France vit sa pire année depuis un exercice 1997/1998 achevé à la sixième place, son président a pris la plume, mardi soir, et rédigé une lettre ouverte à destination des supporters rhodaniens.

Publiée sur le site du club deux jours après un humiliant revers concédé sur le terrain de la lanterne rouge Metz (2-3), elle fait état d'une saison "où rien ne nous aura été épargné" et regrette ce paradoxe "qui veut qu'après une belle campagne européenne, couronnée par une première place française en UEFA, nous ne retrouvions certainement pas cette même Europe la saison prochaine".

Refusant d'invoquer "l'union sacrée" avant la rencontre face à Nantes samedi, tant les fans "ont répondu présent tellement de fois", le dirigeant lyonnais appelle à la patience : "Tout ne se joue pas sur une seule saison quand on est une institution aussi solide que la nôtre. Rappelez-vous les échecs et reconstructions du Milan AC, de l'Inter Milan, de la Juventus ou de l'Atlético."

"Nous avons déjà amorcé une profonde remise en question à la fin de ce cycle de trois ans, marqué par 175 millions d'euros d'investissement pour notre équipe masculine, poursuit-il. Nous devons faire face à nos erreurs pour ne plus les reproduire, sans nous cacher ou nous trouver des excuses."

Valeurs OL et nouveau cycle

Jean-Michel Aulas prend en exemple les performances des Féminines, qui disputeront leur dixième finale européenne le 21 mai, cite la victoire en Gambardella des jeunes et met en lumière "l'Academy qui achève l'une des plus belles saisons de son histoire". La formation lyonnaise revient souvent dans la lettre. Il est question de la prolongation de Wendie Renard et de Mohamed El Arouch, de la "détermination" du club à prolonger Maxence Caqueret et Rayan Cherki, formés à l'OL : "Cet ADN, c'est l'une de nos clés pour construire le nouveau cycle."

Pour le président de l'Olympique lyonnais, son équipe sera animée "d'un esprit de revanche" la saison prochaine. Et l'entraîneur dans tout ça ? "Le coach doit aussi être le garant de nos valeurs OL, nous devons l'aider dans sa mission, lui permettre d'avoir des joueurs avec cet état d'esprit exemplaire et être prêts à ouvrir la porte pour ceux qui ne seraient pas dans cette philosophie lyonnaise", explique Jean-Michel Aulas, sans nommer Peter Bosz.

Comment l'OL a pu tomber aussi bas ? "Aulas a trop écouté ses tribunes"

