Est-ce une sanction ou une blessure non-communiquée ? Ce vendredi soir, l'Olympique Lyonnais a annoncé son groupe de joueurs qui affronteront l'OGC Nice, samedi (21h), pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Et surprise : Jérôme Boateng, l'une des recrues phares de l'été 2021 du côté de l'OL, a été écarté par Peter Bosz. L'ancien défenseur du Bayern Munich était titulaire le week-end dernier lors de la défaite à Monaco (0-2).

En revanche, Houssem Aouar , victime d'une lésion à une cuisse à l'entraînement à la fin janvier, fait son retour dans le groupe. Si Rayan Cherki et Jason Denayer , respectivement blessés à un pied et à une cheville, sont aux soins, Jeff Reine-Adelaïde, victime d'une grave blessure à un genou il y a un an, a lui été convoqué avec la réserve de l'OL en Nationale 2.