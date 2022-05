Mauricio Pochettino vit-il ses derniers matches sur le banc du PSG ? Si l'entraîneur argentin tente tant bien que mal d'entretenir le (faux) suspense, son départ à l'issue de cettte saison semble écrit. Et irrémédiable. La question à (vrai) suspense est plutôt la suivante : qui va le remplacer ? Si le nom de Zinedine Zidane est probablement celui qui fait rêver du côté de Doha, d'autres pistes sont envisagées selon Gianluca Di Marzio, journaliste et spécialiste mercato de la chaîne Sky Italia. Il cite d'ailleurs trois noms, dont un nouveau : Antonio Conte, Thiago Motta et... Joachim Löw. L'ancien sélectionneur allemand est d'ailleurs libre de tout contrat.

"Le PSG voulait Erik Ten Hag avant qu'il ne parte à Manchester United, il était l'une de leurs cibles, a confié le journaliste à Wett Freunde. Maintenant, ce pourrait être Conte, Joachim Löw ou Thiago Motta. Ils ont toujours Motta en tête lorsqu'ils cherchent un nouvel entraîneur. Il a commencé à entraîner dans leur académie et il est l'un des fils du PSG." Sous contrat avec le club de Spezia en Serie A, l'ancien milieu de terrain serait donc dans les papiers des dirigeants parisiens. Concernant Conte, Di Marzio estime qu'il n'y a "rien sur la table pour l'instant".

Si le PSG devient sérieux avec Conte...

"Si Conte part, Pochettino pourrait bien sûr revenir à Tottenham car Daniel Levy (le président du club, ndlr) s'entend bien avec lui. L'année dernière, il y avait déjà eu la possibilité d'un retour. Tout dépend de Conte. Si le PSG devient sérieux avec lui, cela pourrait se produire. Mais pour l'instant, rien n'est fait", a-t-il ajouté. Pour l'instant, une chose est sûre : "C'est que Pochettino part. Je ne sais pas où il va. Je pensais qu'il finirait à Manchester United, car Sir Alex Ferguson le tient en très haute estime."

Sous contrat jusqu'en 2023 avec Paris, le technicien argentin pourrait faire ses valises avec une indemnité avoisinant les 15 millions d'euros.

