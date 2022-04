"Je ne voulais pas qu’il joue avec le frein à main. Il a bien répondu." Bingo ! Le compliment de Didier Deschamps adressé à Jonathan Clauss après le France-Afrique du Sud de mardi dernier (5-0) a validé avec mention les débuts en bleu du latéral lensois. Titulaire durant la quasi-totalité de sa deuxième sélection, il est sorti à la 88e sous les ovations du public lillois qui l’avait pourtant conspué, lui, le Lensois, en début de rencontre.

Très actif et costaud mentalement : tout ce qu’il fallait pour séduire Deschamps qui apprécie d’abord les hommes de caractère… Ce France-Afrique du Sud a été le point d’orgue d’une belle "séquence Clauss" débutée le 17 mars dernier lors de l’annonce par DD des sélectionnés pour les matchs contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud et achevée ce dimanche où Jonathan affrontait Strasbourg. Le club alsacien ne l’avait pas conservé en fin de formation, à 18 ans.

Clauss, "avec classe"

Malgré la défaite 1-0 et un match très moyen, c’est quand même auréolé de deux capes tricolores qu’il est revenu à la Meinau 12 années après. Lors de son émouvante arrivée à Clairefontaine, il s’était murmuré dans son entourage que pour la traditionnelle chanson de bizutage, il chanterait "Parce qu’on vient de loin", de Corneille. Jonathan a bien chanté du Corneille, mais c’est le titre "Avec classe" qu’il a entonné devant ses nouveaux coéquipiers. Peu importe, l’impression demeure : Jonathan Clauss en équipe de France, c’est la rédemption personnelle mais aussi collective d’un homme et d’un club, le RC Lens, venus de loin…

Jonathan, c’est le football "d’en bas" récompensé par Didier Deschamps, considéré à tort comme conservateur, replié sur la notion de groupe fermé. DD sait ouvrir les portes, sans regarder l’âge (Jonathan a 29 ans) et les statuts dorés, faisant même fi des rancunes passées. Issu du monde amateur, professionnel à 24 ans, le Lensois d’adoption incarne une méritocratie du sport où l’ascenseur social fonctionne encore. Et c’est en partie pour ça que la France, celle du foot et au-delà, très républicaine, a été saisie d’émotion pour ce p’tit gars vrai, comme elle l’avait été 16 ans plus tôt pour "ch’ti Franck" (Ribéry), appelé lui aussi en bleu.

Jonathan Clauss, c’est l’antidote du PSG bling-bling encore cabossé cette année dès les 8es de C1 ! C’est l’anti-Neymar. Jonathan et Ney ont quasiment le même âge, 29 ans et 30 ans. D’où la formidable onde de choc émotionnelle, de l’annonce de sa sélection jusqu’à l’ovation du public du stade Pierre-Mauroy. Mais de façon plus locale et plus collective, la sélection de Jonathan en équipe de France raconte aussi l’officialisation symbolique, et tardive, du RC Lens en Ligue 1... Le club artésien était monté en L1 en 2020 à la faveur de l’arrêt des championnats de L1 et de L2 (figés à la 28e journée) pour cause de crise du Covid.

Deuxième de L2 en mars 2020, Lens n’avait qu’un petit point d’avance sur Ajaccio et deux sur Troyes, et le 14 mai 2020, l’AC Ajaccio avait même saisi le CNOSF en revendiquant d’intégrer une Ligue 1 à 22 clubs. C'est donc avec une certaine mauvaise conscience d’une montée "usurpée" que les Sang et Or avaient réintégré l’élite.

Une belle revanche pour Lens

C’est sans doute pourquoi, inconsciemment, tout le groupe lensois avait célébré dans une joie indescriptible la sélection en Bleu de Jonathan comme la véritable accession en L1 : Lens était enfin réhabilité, légitimé dans l’élite ! Bien sûr, la jolie saison 2020, achevée à une honorable 7e place, 2021 avait crédibilisé la présence du club en L1 . Mais il en fallait peut-être plus pour être définitivement accepté, "pardonné"…

Et ce "plus", ça a donc été la sélection de Clauss fêtée, drapeau tricolore à la main, à la fin de Lens-Clermont (3-1) en communion avec le public en fusion de Bollaert là aussi comme un titre, ou plutôt comme l’accession en Ligue 1 qu’elle était en réalité. Au printemps 2020, pour cause de confinement, le peuple de Bollaert n’avait pas pu célébrer la remontée "administrative" de Lens. Ce fut fait symboliquement ce 19 mars, après la belle victoire contre Clermont, deux ans pile après le Lens-Orléans (1-0) qui avait propulsé les Artésiens à la deuxième place de L2, avant l’arrêt du championnat…

C’est peut-être aussi en partie cette "mauvaise conscience" d’une accession tronquée qui a poussé Franck Haise à pratiquer ce football généreux, offensif, audacieux que ses gars dispensent sous nos yeux. Prouver coûte que coûte par un jeu spectaculaire que la promotion en L1 n’était pas usurpée. Qui plus est, Franck avait été nommé coach en février 2020 en remplacement de Philippe Montanier, soit deux matchs avant l’arrêt du championnat. Lui aussi a sans doute souffert du syndrome de l’illégitimité qui force ceux qui le subissent à devoir prouver deux fois plus…

L’entretien qu’il a accordé à So Foot à l’été 2021, résonnait bien, par moments, comme un plaidoyer, une justification de sa présence et de celle de Lens en Ligue 1 ! Il ne s’est d’ailleurs persuadé de son "bon droit" que quelques minutes avant le premier match de la saison 2020-2021 à Nice : "Pendant dix secondes, j’ai percuté : ça arrive, je suis bel et bien entraîneur de Ligue1, à Lens". Et, comme pour bien se justifier à nouveau, utilisant le "nous" collectif.

"Notre travail a été reconnu par Niko Kovac, Christophe Galtier, Mauricio Pochettino et André Villas-Boas (…) Mon intention a toujours été de rentrer dans cette Ligue 1 par le jeu, sans subir, avec la tête levée (sic)" Il confessera même le regret partiel de ne pas avoir mené Lens en coupe d’Europe ! Prouver sans cesse, encore et toujours... Mieux que la Coupe d’Europe, la sélection de Clauss a aussi indirectement légitimé sa fonction de coach. On comprend mieux pourquoi Franck a longuement serré très fort Jonathan dans ses bras après l’explosion de joie qui avait suivi l’annonce de Deschamps.

Haise, Fofana, Clauss et les autres...

On retrouve aussi en partie cette volonté farouche de transcender ce complexe d’illégitimité chez le merveilleux Seko Fofana (voire aussi chez Florian Sotoca, le Narbonnais). Son énorme volume de jeu, ainsi que sa grande humilité et son amour du club, ont conduit également à la re-légitimation du RC Lens en L1. Fofana se dépouille littéralement pour faire briller le club, entraînant la meute derrière lui ! Très impliqué dans son métier, jusqu’au sacerdoce, au point d’avoir choisi de ne se consacrer qu’à son club cette saison, l’international ivoirien a zappé la dernière CAN !

Clauss et Sotoca (des vendanges tardives) ainsi que Fofana et Haise ont bel et bien sué "sang et eau" afin de réintégrer symboliquement et définitivement le RC Lens dans l’élite ! Premier Lensois appelé en bleu depuis Alou Diarra en 2006 (10 ans aussi après Raphaël Varane, formé au club) Lens est symboliquement redevenu aussi une des "places fortes" du foot français qu’il avait été dans un passé récent lorsqu’il envoyait certains de ses gars en équipe de France.

La fusée Clauss avait décollé en Coupe de France : son but exceptionnel avec Avranches en 2017

Enfin, Jonathan Clauss est aussi un de ces "héros de la Coupe". La Coupe de France, compétition adorée de la France du foot, celle d’en bas surtout, demeure cette école de la "deuxième chance" pour certains recalés des centres de formation. Comme Ribéry en 2004 avec Brest (National), ou surtout comme les Abidal, Pallois ou Capelle passés du monde amateur chez les pros, Jonathan est aussi parvenu à les imiter en brillant en Coupe de France. En 2016 avec Raon L’Etape (CFA2), auteur d’un beau but contre Saint-Étienne, puis en 2017 avec l'US Avranches (National) et une réalisation splendide face à Laval ! Parce qu’il vient de loin, on n’oubliera jamais les trois mots magiques de DD qui l’ont noyé de bonheur au milieu de ses potes enflammés : "Défenseurs… Jonathan Clauss".

