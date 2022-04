Avec trois buts marqués et deux passes décisives délivrées lors des six derniers matches de Ligue 1, Amine Harit prouve qu'il est l'homme en forme de l'Olympique de Marseille. Prêté l'été dernier par Schalke 04, l'international marocain a réussi à s'imposer après des débuts plutôt timides sous ses nouvelles couleurs. Remplacé en cours de match ou sur le banc au coup d'envoi, l'ancien Nantais n'avait pas la confiance de Jorge Sampaoli. Mais depuis un peu plus d'un mois, le joueur de 24 ans a su renverser la vapeur.

"Parfois les entraîneurs, on a tellement d'obligations et de besoins, l'urgence de gagner arrive très vite. C'est ma responsabilité de ne pas avoir profité d'Amine à certains moments, a lâché Jorge Sampaoli vendredi, à deux jours d'OM-Reims. Quand on l'a choisi, on savait ce qu'on attendait de lui et je n'ai pas eu la patience pour supporter quelques erreurs qu'il a pu faire dans certains matchs et ça l'a éloigné de l'équipe."

J'espère qu’il va rester longtemps

L'ancien sélectionneur de l'Albiceleste a été formel : il veut voir Amine Harit poursuivre l'aventure avec le club phocéen. "Très peu de joueurs dans le monde créent autant de déséquilibres que lui. Je pense la même chose que quand je l’ai amené, j’espère qu’il va rester longtemps, a-t-il confié. C’est un type de joueur en voie d’extinction, il n’y en a pas beaucoup. Il faut en profiter. Je n'ai pas eu la patience pour profiter de lui plus tôt, mais désormais j'espère en profiter davantage." Le message est donc clair pour Pablo Longoria, à deux mois de l'ouverture du mercato.

