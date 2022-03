Jorge Sampaoli est un entraîneur franc et direct avec ses joueurs. Mais aussi avec sa direction. Au lendemain du match de C4 Marseille-Bâle (2-1), des journalistes lui ont demandé, en conférence de presse, si Pablo Longoria lui avait déjà dicté des noms avant d'annoncer son onze de départ. La réponse du technicien argentin a été limpide. "Chacun son travail", a-t-il lâché dans un premier temps.

"Non il n'a aucune influence à ce niveau car il me connait et il sait que je ne le permettrais pas. Je ne permettrais pas que l'on ait une influence sur mon travail, a renchéri l'ancien sélectionneur de l'Argentine. On partage nos opinions, parfois sur les situations des matchs. On a le même objectif qui est d'améliorer l'histoire de l'OM Mais chacun a sa fonction donc il n'a pas d'influence à ce niveau-là."

Depuis le début de l'année, la grande question est de savoir si Arkadiusz Milik est un titulaire indiscutable à l'OM. Car Jorge Sampaoli n'a pas hésité à mettre l'attaquant international polonais sur le banc cet hiver. Titularisé jeudi soir contre Bâle, Arkadiusz Milik a marqué les deux buts de son équipe.

