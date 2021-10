Pourquoi ils sont nommés

Ludovic Ajorque (Strasbourg) : sa présence physique et son jeu en pivot ont encore fait des merveilles lors du carton strasbourgeois contre Lorient (4-0). Ajoutez à cela un but et vous obtenez un match de très bonne facture de l'attaquant réunionnais.

Jimmy Briand (Bordeaux) : il a tout changé. Sorti du banc à la 66e minute alors que les Girondins étaient menés 2-0 par Reims, il a enfilé son costume de héros : impliqué sur le but d'Adli, il s'est ensuite mué en buteur pour signer un doublé synonyme de victoire bordelaise renversante (3-2).

Andy Delort (Nice) : double buteur face à Angers dont une reprise de volée de toute beauté, Delort a offert une victoire précieuse à son équipe (2-1). Inarrêtable à la pointe de l'attaque, l'international algérien fait montre d'une efficacité redoutable depuis son arrivée sur la Côte d'Azur.

Habib Diallo (Strasbourg) : titulaire en l'absence de Kévin Gameiro, blessé, l'attaquant sénégalais en a profité pour soigner ses statistiques et faire admirer son efficacité : auteur d'un doublé, il a joué un rôle important dans la large victoire du Racing contre Lorient (4-0).

Angel Di Maria (Paris SG) : face à Lille, l’Argentin s’est mué en sauveur. Passeur décisif pour Marquinhos et buteur dans les ultimes minutes, Di Maria a renversé une rencontre bien mal embarquée pour les Parisiens (2-1).

Gauthier Gallon (Troyes) : s'il a encaissé deux buts lors du partage des points entre l'ESTAC et Rennes (2-2), le dernier rempart troyen a surtout évité à son équipe de voir ses filets trembler à plus de deux reprises avec deux interventions de choix en première période et une dernière en toute fin de match pour aider sa formation à ne pas s'incliner face aux Bretons.

Franck Honorat (Brest) : ses qualités de vitesse et de percussion ont fait mal à Monaco et son but a permis d'acter le premier succès (2-0) du SB29 en Championnat cette saison. L'ancien joueur de Saint-Etienne n'aura pas manqué d'apporter sa pierre à l'édifice victorieux.

Wahbi Khazri (Saint-Étienne) : en inscrivant un but exceptionnel de 68 mètres, Khazri a marqué l’histoire de la Ligue 1 et illuminé la rencontre entre Metz et l'ASSE (1-1). Une frappe qui illustre parfaitement l’importance du Tunisien dans une équipe en grande difficulté (7 buts depuis le début de la saison).

Anthony Lopes (Lyon) : auteur de sept arrêts, dont une parade magnifique face à Kakuta, le gardien lyonnais a maintenu son équipe à flot pour glaner une belle victoire face à Lens (2-1).

Marquinhos (PSG) : le capitaine parisien a été exemplaire. Patron défensif, il a multiplié les interventions pour repousser les assauts lillois et s'est même offert le luxe de marquer lors de la victoire au forceps des siens contre les champions de France (2-1).

