Football

Mbappé explique son choix de prolonger au PSG par son "importance dans le pays" et "le projet (qui) a changé"

LIGUE 1 - Kylian Mbappé et son président Nasser Al-Khelaifi ont tenu une conférence de presse ce lundi au Parc des Princes, au sujet de la prolongation avec le PSG de l’international français de 23 ans, jusqu’en 2025. En voici des extraits, dont l’explication de son choix, par Mbappé, qui parle de la dimension qu’il a en France et du projet de son club. Celui-ci a changé depuis un an, selon lui.

00:01:48, il y a 2 heures