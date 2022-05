Très rapidement. C'est quasiment terminé", s'est-il seulement contenté de lâcher quand les journalistes ont insisté pour savoir quand il dira où il jouera la saison prochaine. Son choix est "quasiment" fait, a-t-il juste concédé pour mettre un terme aux discussions insistantes. Cette fois, Il faudra encore prendre son mal en patience. Alors que certains espéraient voir Kylian Mbappé annoncer son choix pour son avenir lors de la cérémonie des trophées UNFP, l'attaquant parisien a frustré son monde, dimanche. "", s'est-il seulement contenté de lâcher quand les journalistes ont insisté pour savoir quand il dira où il jouera la saison prochaine. Son choix est "" fait, a-t-il juste concédé pour mettre un terme aux discussions insistantes. Cette fois, celui qui a été élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la troisième fois de suite, n'a donc pas voulu profiter de l'occasion pour changer le cours de cette soirée de fête du football français, qui se tenait à Paris.

En 2019, Mbappé avait surpris l'assistance en laissant planer le doute sur son avenir. "Je sens que c’est peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités. J’espère que ce sera peut-être au PSG, ce sera avec grand plaisir, mais ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet", avait lancé l'attaquant du PSG sur la scène, prenant au dépourvu le board parisien. Trois années plus tard, le gamin de Bondy a bien mûri. Et a retenu la leçon : "J'ai fait cette erreur il y a trois ans de m'accaparer cette cérémonie et je pense que ce n'est pas l'endroit adéquat, a lancé l'ancien prodige de l'AS Monaco. J'ai insisté pour venir assister à cette grande fête du football français, pas pour m'approprier la gloire. Je vais rester dans l'esprit de remercier tout le monde".

Ad

Ligue 1 Mbappé, un patron qui égale Ibra IL Y A 2 HEURES

"J'ai complètement changé ma manière de voir le jeu"

Décidé à ne pas faire de vagues ce dimanche soir, Mbappé a tenu un discours très policé aux côtés de Thierry Henry qui lui a rendu son trophée – son troisième, déjà. "Gagner une troisième fois, c'est incroyable, a lancé le Parisien de 23 ans. Je remercie le club, le coach et toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre et nous ont aidés à récupérer notre trône, notre titre. Ça a été une saison un peu difficile mais on a fait le travail en championnat. Et on est fier de ce dixième titre".

Désormais co-recordman du nombre de trophées dans la catégorie suprême avec Zlatan Ibrahimovic (3 chacun), Mbappé a cependant bien conscience d'avoir passé un nouveau palier cette saison en L1. Dans son jeu déjà alors que le champion du monde 2018 est en lice pour finir meilleur buteur et passeur de la L1. "J'ai complètement changé ma manière de voir le jeu, a-t-il reconnu. Je n'avais pas cette conviction que je pouvais être un passeur. J'étais parfois entêté dans cette idée de marquer des buts. Mais je pense que quand on est un grand joueur, il ne faut pas choisir."

Mbappé, Payet, Dante : Notre équipe-type de la saison 2021/22 de L1

Réponse avant le 28 mai

Tout le monde a pu constater cette évolution. Et s'en délecter, notamment en L1 où Mbappé a clairement changé de dimension. "Cette année, j'ai plus que jamais ressenti ce respect, cette admiration. Cette reconnaissance, que tous les joueurs cherchent. Cette année, je l'ai eue. Donc merci tout le monde, a-t-il expliqué. Je continue mon histoire. Je continue à gagner. Je ne suis jamais rassasié." Le ton est donné. Mais personne n'en doutait pour le coup.

Reste maintenant à savoir si son appétit d'ogre peut se limiter à la L1, où il a déjà laissé son empreinte. En fin de contrat en juin prochain, Mbappé a le choix alors que le Real Madrid lui fait la cour depuis des mois maintenant et que le PSG cherche à le conserver par tous les moyens. Mais le doute plane donc encore. Présent dans l'assistance, Marquinhos, son capitaine, a lui émis un souhait que beaucoup de Parisiens partagent ce dimanche soir : "J'espère qu'il va encore gagner ce trophée la saison prochaine".

On aura un premier élément de réponse "très rapidement" à ce sujet, comme promis par Mbappé, sur scène. En zone mixte, la star du Paris Saint-Germain a même précisé, d'après nos confrères de RMC, que son annonce interviendrait avant le prochain rassemblement de l'équipe de France. Celui-ci est prévu du samedi 28 mai au mardi 14 juin 2022. Tic, tac, tic, tac...

Pourquoi cette agitation autour de Mbappé ? "Le grand bluff du PSG a commencé"

Ligue 1 Le "GOAT" Ben Yedder, colère stéphanoise, Messi flambe : les tops et flops de la 37e journée IL Y A UN JOUR