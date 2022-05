Trois ans après avoir demandé "plus de responsabilités" au PSG après avoir été élu meilleur joueur de L1, Kylian Mbappé va-t-il effectuer une nouvelle annonce tonitruante le 15 mai ? Ce jeudi, L'Equipe et RMC Sport révèlent que l'attaquant parisien, ainsi que Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes, respectivement nommés pour le titre de meilleur joueur, meilleur gardien et meilleur espoir de la saison 2021-22 de Ligue 1, pourront finalement assister aux trophées UNFP.