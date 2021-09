Kylian Mbappé garde un petit espoir d'être au rendez-vous pour le duel entre le PSG et l'OL. L'attaquant parisien, blessé mercredi dernier face à Bruges en Ligue des champions (1-1), souffre d'un traumatisme à l'orteil. Mais l'évolution de son état de santé est "bonne", selon un communiqué publié samedi par le club de la capitale. "Un dernier point sera fait demain matin (dimanche, NDLR)", précise-t-il. "Il s'est entraîné avec le groupe ce matin, avec certaines précautions", a confirmé l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino samedi, en conférence de presse.

Il faudra donc vraisemblablement attendre l'annonce du groupe parisien pour en savoir plus sur une éventuelle participation de l'international français à cette rencontre. Il est d'ores et déjà acquis que Marco Verratti, Sergio Ramos et Juan Bernat n'en feront pas partie. Le PSG indique que le milieu italien, touché au genou, "poursuit ses soins". Ramos est toujours dans une phase de "préparation individuelle" tandis que Bernat, blessé de longue date "continue sa reprise avec le groupe et son travail spécifique."

Pochettino enregistrera quelques retours importants par rapport au match de Bruges. Suspendus en Belgique, Idrissa Gueye et Angel Di Maria seront ainsi à la disposition de l'entraîneur parisien. Le milieu sénégalais viendra renforcer un entrejeu qui a particulièrement souffert en Belgique. Quant à l'Argentin, il pourrait être titulaire en attaque. Surtout si Mbappé venait à déclarer forfait pour cette rencontre où le PSG tentera d'enchaîner une sixième victoire en six matches de championnat cette saison.

